В ПФР рассказали, кто из жителей Барнаула имеет право на «сельскую» надбавку к пенсии

Получили и барнаульцы
«Сельскую» надбавку в размере 1 333 рубля 55 копеек (это 25% плюс к фиксированной выплате, то есть части пенсии) с 1 января получили пенсионеры при соблюдений трех условий.
- Проживание в сельской местности.
- Стаж работы в определенных должностях и производствах в сельском хозяйстве не менее 30 лет (список должностей утвержден постановлением правительства РФ .
- Пенсионер не работает.
И вот, как выяснилось, такую дополнительную материальную поддержку получили более 200 барнаульцев.
Где надо жить в Барнауле, чтобы иметь право на надбавку
Получатели сельской надбавки живут в в сельских населенных пунктах, подчиненных администрации города. Вот список, который приводит отделение ПФР по Алтайскому краю.
- Поселки Лесной, Пригородный, Новомихайловка, селе Власиха и станции Власиха в Индустриальном районе;
- поселки Березовка, Землянуха, Казенная Заимка, Научный городок и селе Гоньба в Ленинском районе;
- поселки Бельмесево, Борзовая Заимка, Конюхи, Мохнатушка, Плодопитомник, Садоводов, Центральный, Черницк, Ягодное, селе Лебяжье и станция Ползуново в Центральном районе.
А вот проживание в поселке Южный Центрального района Барнаула не дает право на указанное повышение фиксированной выплаты, пояснили в ПФР.
Как быть, если не получил надбавки, но на нее имеешь право
Если неработающий пенсионер не получит «сельскую» надбавку до 1 сентября, но считает, что имеет на нее право, то он может самостоятельно обратиться в клиентскую службу управления ПФР с документами о стаже.
Если обращение поступит в Пенсионный фонд до 31 декабря 2019 года, перерасчет ему проведут с 1 января 2019 года. А если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, тогда перерасчет произведут с 1 числа месяца, следующего за месяцем его обращения.