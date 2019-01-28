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В ПФР рассказали, кто из жителей Барнаула имеет право на «сельскую» надбавку к пенсии

Более 200 жителей Барнаул получили «сельскую» надбавку к пенсии, хотя одной из условий этого — проживание в сельской местности. В отделении ПФР по Алтайскому краю пояснили, почему некоторые жители краевого центра тоже имеют на нее право.

Деньги, пенсионное удостоверение.
Деньги, пенсионное удостоверение.
Altapress.ru

Получили и барнаульцы

«Сельскую» надбавку в размере 1 333 рубля 55 копеек (это 25% плюс к фиксированной выплате, то есть части пенсии) с 1 января получили пенсионеры при соблюдений трех условий.

  • Проживание в сельской местности.
  • Стаж работы в определенных должностях и производствах в сельском хозяйстве не менее 30 лет (список должностей утвержден постановлением правительства РФ .
  • Пенсионер не работает.

И вот, как выяснилось, такую дополнительную материальную поддержку получили более 200 барнаульцев.

Где надо жить в Барнауле, чтобы иметь право на надбавку

Получатели сельской надбавки живут в в сельских населенных пунктах, подчиненных администрации города. Вот список, который приводит отделение ПФР по Алтайскому краю.

  • Поселки Лесной, Пригородный, Новомихайловка, селе Власиха и станции Власиха в Индустриальном районе;
  • поселки Березовка, Землянуха, Казенная Заимка, Научный городок и селе Гоньба в Ленинском районе;
  • поселки Бельмесево, Борзовая Заимка, Конюхи, Мохнатушка, Плодопитомник, Садоводов, Центральный, Черницк, Ягодное, селе Лебяжье и станция Ползуново в Центральном районе.

А вот проживание в поселке Южный Центрального района Барнаула не дает право на указанное повышение фиксированной выплаты, пояснили в ПФР.

Паводок в с. Лебяжье Центрального района Барнаула, апрель, 2015 года.
Паводок в с. Лебяжье Центрального района Барнаула, апрель, 2015 года.
«Народные новости».

Как быть, если не получил надбавки, но на нее имеешь право

Если неработающий пенсионер не получит «сельскую» надбавку до 1 сентября, но считает, что имеет на нее право, то он может самостоятельно обратиться в клиентскую службу управления ПФР с документами о стаже.

Если обращение поступит в Пенсионный фонд до 31 декабря 2019 года, перерасчет ему проведут с 1 января 2019 года. А если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, тогда перерасчет произведут с 1 числа месяца, следующего за месяцем его обращения.

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