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Потребитель

Почти на 20% подскочила в цене страховка от дефолта России

Стоимость страховки от дефолта по госдолгу России обновила максимум. Она подскочила почти на 20%, пишет РБК.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Речь идет об инструменте (пятилетний CDS-спред), который позволяет покупателю застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем выше эти платежи, тем более рискованными считаются базовые обязательства.

Такой суточный скачок произошел впервые с периода «пандемийной паники», которая была весной 2020 года, сообщает «Прайм». Аналитики издания объясняют это «возросшими геополитическими рисками».

Речь идет о заявлениях Москвы о том, что США и НАТО не готовы идти навстречу требованиям России, пишет bfm.ru. И о законопроекте, который предусматривает новые санкции США против России.

Между тем опубликован проект санкций США против Путина и крупнейших российских банков.

Так, среди физических лиц под ограничения могут попасть президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин.

Проект также предусматривает запрет на операции с первичным и вторичным государственным долгом России. Под санкции могут попасть как минимум три российских банка. Среди них Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

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