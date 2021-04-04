Подозрительно бедным россиянам с детьми сократят пособия

С 1 апреля в России вступило в силу «правило нулевого дохода» — ограничение на выплаты пособий семьям с детьми без легальных доходов. В

При их назначении власти будут учитывать имущество россиян, сообщает «Коммерсант».

Пособие будет назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Показатель будет варьироваться в зависимости от доходов семьи.

В 2020 году пособие назначалось в размере 50% от прожиточного минимума. Он может быть и выше, если семья получает доход ниже установленного минимума.

Пособие смогут получить семьи с детьми, у которых есть одна или несколько домов или квартир, гаража, земельных участков, нежилого помещения, автомобиля, мотоцикла, катера.

Но на каждую категорию устанавливаются свои ограничения. Например, площадь квартир на каждого члена семьи не должна превышать 24 кв. м, а площадь домов — 40 кв. м.

Будет учитываться и количество сбережений — вклады не должны превышать 250 тыс. рублей.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести в России новый повышенный налог для «подозрительно богатых». Он призвал обратить внимание на тех, кто тратит больше, чем зарабатывает.