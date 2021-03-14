Налог для «подозрительно богатых» предложили ввести. После отказа в помощи «подозрительно бедным»

Напомним, ранее Минтруд предложил не платить детские пособия семьям «подозрительно бедным». Поскольку есть у них, скажем, квартира или автомобиль, а это уже само по себе богатство.

В ответ на это Зюганов призвал обратить внимание на тех, кто тратит денег гораздо больше, чем зарабатывает.

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на „подозрительно богатых“. Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции», — написал политик.

Напомним, указанная статья устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия».

Ранее алтайская учительница рассказала, что не может получить обещанные выплаты на детей, поскольку ее доход «на несколько рубле» превысил прожиточный минимум.