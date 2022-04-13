13 апреля
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Потребитель

Подростковый сериал «Волчонок»: подробности и факты

В середине 80-х годов состоялась премьера полнометражного «Волчонка». Эта молодежная комедия вдохновила боссов канала MTV на создание полноценного сериала об игроке в лакросс Скотте Макколле, который в темное время суток отправился в лес, чтобы найти труп, но на него напал оборотень и укусил парня. Скотт сбежал, но позже он стал меняться физически. У него появились необычные способности.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

В 2010 году съемочная группа «Волчонка» отправилась в Атланту, расположенную в Джорджии, где под руководством австралийского режиссера Рассела Малкэхи была снята пилотная серия молодежного телевизионного проекта.

Сериал Волчонок хоть и не является уникальным в своём роде, однако он заметно выделяется на фоне других сериалов. И на то есть несколько причин. Во-первых, сценаристам удалось добиться гармоничного сочетания кучи жанров в одном сериале. Тут вам и экшен, и драма, и комедия, и романтика, и хоррор, и фантастика. Во-вторых, сериал вышел односительно недавно, а это значит, что зритель останется доволен качеством спецэффектов и звука. В третьих, «Волчонок» не эксплуатировал одну сюжетную арку на протяжении периода трансляции, а это значит, что зрителю не будут приедаться однотипные сюжеты. Поэтому не удивительно, что максимальный отклик данный сериал нашёл среди подростковой и молодой аудитории. Впрочем это совсем не значит, что он не будет интересен, например, людям немножко за 50. Ну, а если вы решили ознакомиться с данным сериалом, то для начала мы бы порекомендовали смотреть 1 сезон Волчонка с начала, поскольку здесь каждая серия является продолжением предыдущей, и важен порядок просмотра.

Интересные факты

  • Дилану О’Брайену создатели телевизионного проекта предложили сыграть укушенного оборотнем парня. Он прочитал сценарий и сказал, что по характеру больше похож на друга Макколла — Стилински.
  • В первоначальном сценарии Стайлз встречался с Корой. После ухода из проекта Аделаиды Кейн создатели сериала решили, что он будет ухаживать за Малией.
  • Отец главного героя «Волчонка» появился на экране в исполнении Линдена Эшби, а маму Мартин сыграла Сьюзен Уолтерс. Эти актеры — реальные супруги.
  • Чтобы Тайлер Пози выглядел, как оборотень, его 4 часа гримировали.
  • По словам актеров, они не знали подробностей сюжета до тех пор, пока сценарий каждого нового эпизода не попадал к ним в руки. Тайлеру Хэклину казалось, что Скотт был укушен Дереком.
  • Постановщики трюковых сцен 8 часов расписывали, в какой последовательности актеры будут драться в кадре.
  • Холланд Роден так часто и истошно кричала на съемках, изображая банши, что это привело к повреждению ее голосовых связок, которые пришлось лечить. В третьем сезоне создатели сериала заменили живые крики Роден записью.
  • Когда снимали «Волчонка», на теле Тайлера Пози появилась татуировка. Он украсил свою левую руку двумя полосами. Сценаристам пришлось придумать, как это тату привязать к сюжету.
  • Четвертый сезон начинается с драки Киры с охранниками. Девушка использует нунчаки, владеть которыми актриса Арден Чо научилась у своего отца.
  • Эдвард и Джейкоб во франшизе «Сумерки. Сага» могли появиться в исполнении Колтона Хэйнса и Тайлера Пози, но они не прошли пробы. Зато Тайлер Хэклин сам не захотел быть Эмметом, хотя создатели «Сумерек» приглашали его сыграть этого героя.
  • «Porsche» Джексона — реальная машина режиссера Рассела Малкэя.
  • В 2011 году начали выходить комиксы студии «Image», созданные по сюжету телевизионного «Волчонка». Всего вышло три выпуска.
  • Нэнси Холдер является автором романа «Волчонок: В огне», опубликованного в 2012 году. Сюжет книги начинается после эпизода «Разговор» и происходит до серии «Сердце как на ладони», вышедших в первом сезоне.

Если вам по большей части нравится читать подобные интересные факты, то ресурс teenwolf-online.com содержит краткие описания всех эпизодов, а также биографию всех персонажей.

Вебизоды

Сценарий шоураннера сериала Джеффа Дэвиса лег в основу вебизодов «В поисках исцеления», сюжет которых начинается после конца первого сезона и до начала второй части «Волчонка».

Стайлзу нужен эксперт, который лечит зараженных ликантропией людей. Он обращается за помощью к доктору Конраду Фенрасу и просит его помочь Скотту исцелиться, чтобы его друг перестал быть оборотнем.

Специалист по ликантропии появился в вебизодах в исполнении Джона Пози, сын которого сыграл главную роль в сериале «Волчонок».

Волчонок Сериал Teen Wolf (16+). Американские обозначения возрастных ограничений Teen Wolf — TV-14 Тип программ, содержащей материалы, не подходящие для детей в возрасте до 14 лет.

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