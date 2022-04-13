Подростковый сериал «Волчонок»: подробности и факты

В 2010 году съемочная группа «Волчонка» отправилась в Атланту, расположенную в Джорджии, где под руководством австралийского режиссера Рассела Малкэхи была снята пилотная серия молодежного телевизионного проекта.
Сериал Волчонок хоть и не является уникальным в своём роде, однако он заметно выделяется на фоне других сериалов. И на то есть несколько причин. Во-первых, сценаристам удалось добиться гармоничного сочетания кучи жанров в одном сериале. Тут вам и экшен, и драма, и комедия, и романтика, и хоррор, и фантастика. Во-вторых, сериал вышел односительно недавно, а это значит, что зритель останется доволен качеством спецэффектов и звука. В третьих, «Волчонок» не эксплуатировал одну сюжетную арку на протяжении периода трансляции, а это значит, что зрителю не будут приедаться однотипные сюжеты. Поэтому не удивительно, что максимальный отклик данный сериал нашёл среди подростковой и молодой аудитории. Впрочем это совсем не значит, что он не будет интересен, например, людям немножко за 50. Ну, а если вы решили ознакомиться с данным сериалом, то для начала мы бы порекомендовали смотреть 1 сезон Волчонка с начала, поскольку здесь каждая серия является продолжением предыдущей, и важен порядок просмотра.
Интересные факты
- Дилану О’Брайену создатели телевизионного проекта предложили сыграть укушенного оборотнем парня. Он прочитал сценарий и сказал, что по характеру больше похож на друга Макколла — Стилински.
- В первоначальном сценарии Стайлз встречался с Корой. После ухода из проекта Аделаиды Кейн создатели сериала решили, что он будет ухаживать за Малией.
- Отец главного героя «Волчонка» появился на экране в исполнении Линдена Эшби, а маму Мартин сыграла Сьюзен Уолтерс. Эти актеры — реальные супруги.
- Чтобы Тайлер Пози выглядел, как оборотень, его 4 часа гримировали.
- По словам актеров, они не знали подробностей сюжета до тех пор, пока сценарий каждого нового эпизода не попадал к ним в руки. Тайлеру Хэклину казалось, что Скотт был укушен Дереком.
- Постановщики трюковых сцен 8 часов расписывали, в какой последовательности актеры будут драться в кадре.
- Холланд Роден так часто и истошно кричала на съемках, изображая банши, что это привело к повреждению ее голосовых связок, которые пришлось лечить. В третьем сезоне создатели сериала заменили живые крики Роден записью.
- Когда снимали «Волчонка», на теле Тайлера Пози появилась татуировка. Он украсил свою левую руку двумя полосами. Сценаристам пришлось придумать, как это тату привязать к сюжету.
- Четвертый сезон начинается с драки Киры с охранниками. Девушка использует нунчаки, владеть которыми актриса Арден Чо научилась у своего отца.
- Эдвард и Джейкоб во франшизе «Сумерки. Сага» могли появиться в исполнении Колтона Хэйнса и Тайлера Пози, но они не прошли пробы. Зато Тайлер Хэклин сам не захотел быть Эмметом, хотя создатели «Сумерек» приглашали его сыграть этого героя.
- «Porsche» Джексона — реальная машина режиссера Рассела Малкэя.
- В 2011 году начали выходить комиксы студии «Image», созданные по сюжету телевизионного «Волчонка». Всего вышло три выпуска.
- Нэнси Холдер является автором романа «Волчонок: В огне», опубликованного в 2012 году. Сюжет книги начинается после эпизода «Разговор» и происходит до серии «Сердце как на ладони», вышедших в первом сезоне.
Если вам по большей части нравится читать подобные интересные факты, то ресурс teenwolf-online.com содержит краткие описания всех эпизодов, а также биографию всех персонажей.
Вебизоды
Сценарий шоураннера сериала Джеффа Дэвиса лег в основу вебизодов «В поисках исцеления», сюжет которых начинается после конца первого сезона и до начала второй части «Волчонка».
Стайлзу нужен эксперт, который лечит зараженных ликантропией людей. Он обращается за помощью к доктору Конраду Фенрасу и просит его помочь Скотту исцелиться, чтобы его друг перестал быть оборотнем.
Специалист по ликантропии появился в вебизодах в исполнении Джона Пози, сын которого сыграл главную роль в сериале «Волчонок».
Волчонок Сериал Teen Wolf (16+). Американские обозначения возрастных ограничений Teen Wolf — TV-14 Тип программ, содержащей материалы, не подходящие для детей в возрасте до 14 лет.