Подростковый сериал «Волчонок»: подробности и факты

В середине 80-х годов состоялась премьера полнометражного «Волчонка». Эта молодежная комедия вдохновила боссов канала MTV на создание полноценного сериала об игроке в лакросс Скотте Макколле, который в темное время суток отправился в лес, чтобы найти труп, но на него напал оборотень и укусил парня. Скотт сбежал, но позже он стал меняться физически. У него появились необычные способности.

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В 2010 году съемочная группа «Волчонка» отправилась в Атланту, расположенную в Джорджии, где под руководством австралийского режиссера Рассела Малкэхи была снята пилотная серия молодежного телевизионного проекта.

Сериал Волчонок хоть и не является уникальным в своём роде, однако он заметно выделяется на фоне других сериалов. И на то есть несколько причин. Во-первых, сценаристам удалось добиться гармоничного сочетания кучи жанров в одном сериале. Тут вам и экшен, и драма, и комедия, и романтика, и хоррор, и фантастика. Во-вторых, сериал вышел односительно недавно, а это значит, что зритель останется доволен качеством спецэффектов и звука. В третьих, «Волчонок» не эксплуатировал одну сюжетную арку на протяжении периода трансляции, а это значит, что зрителю не будут приедаться однотипные сюжеты. Поэтому не удивительно, что максимальный отклик данный сериал нашёл среди подростковой и молодой аудитории. Впрочем это совсем не значит, что он не будет интересен, например, людям немножко за 50. Ну, а если вы решили ознакомиться с данным сериалом, то для начала мы бы порекомендовали смотреть 1 сезон Волчонка с начала, поскольку здесь каждая серия является продолжением предыдущей, и важен порядок просмотра.

Интересные факты

Дилану О’Брайену создатели телевизионного проекта предложили сыграть укушенного оборотнем парня. Он прочитал сценарий и сказал , что по характеру больше похож на друга Макколла — Стилински.

что по характеру больше похож на друга Макколла — Стилински. В первоначальном сценарии Стайлз встречался с Корой. После ухода из проекта Аделаиды Кейн создатели сериала решили , что он будет ухаживать за Малией.

что он будет ухаживать за Малией. Отец главного героя «Волчонка» появился на экране в исполнении Линдена Эшби , а маму Мартин сыграла Сьюзен Уолтерс. Эти актеры — реальные супруги.

а маму Мартин сыграла Сьюзен Уолтерс. Эти актеры — реальные супруги. Чтобы Тайлер Пози выглядел , как оборотень , его 4 часа гримировали.

как оборотень его 4 часа гримировали. По словам актеров , они не знали подробностей сюжета до тех пор , пока сценарий каждого нового эпизода не попадал к ним в руки. Тайлеру Хэклину казалось , что Скотт был укушен Дереком.

они не знали подробностей сюжета до тех пор пока сценарий каждого нового эпизода не попадал к ним в руки. Тайлеру Хэклину казалось что Скотт был укушен Дереком. Постановщики трюковых сцен 8 часов расписывали , в какой последовательности актеры будут драться в кадре.

в какой последовательности актеры будут драться в кадре. Холланд Роден так часто и истошно кричала на съемках , изображая банши , что это привело к повреждению ее голосовых связок , которые пришлось лечить. В третьем сезоне создатели сериала заменили живые крики Роден записью.

изображая банши что это привело к повреждению ее голосовых связок которые пришлось лечить. В третьем сезоне создатели сериала заменили живые крики Роден записью. Когда снимали «Волчонка», на теле Тайлера Пози появилась татуировка. Он украсил свою левую руку двумя полосами. Сценаристам пришлось придумать , как это тату привязать к сюжету.

как это тату привязать к сюжету. Четвертый сезон начинается с драки Киры с охранниками. Девушка использует нунчаки , владеть которыми актриса Арден Чо научилась у своего отца.

владеть которыми актриса Арден Чо научилась у своего отца. Эдвард и Джейкоб во франшизе «Сумерки. Сага» могли появиться в исполнении Колтона Хэйнса и Тайлера Пози , но они не прошли пробы. Зато Тайлер Хэклин сам не захотел быть Эмметом , хотя создатели «Сумерек» приглашали его сыграть этого героя.

но они не прошли пробы. Зато Тайлер Хэклин сам не захотел быть Эмметом хотя создатели «Сумерек» приглашали его сыграть этого героя. «Porsche» Джексона — реальная машина режиссера Рассела Малкэя.

В 2011 году начали выходить комиксы студии «Image», созданные по сюжету телевизионного «Волчонка». Всего вышло три выпуска.

Нэнси Холдер является автором романа «Волчонок: В огне», опубликованного в 2012 году. Сюжет книги начинается после эпизода «Разговор» и происходит до серии «Сердце как на ладони», вышедших в первом сезоне.

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Вебизоды

Сценарий шоураннера сериала Джеффа Дэвиса лег в основу вебизодов «В поисках исцеления», сюжет которых начинается после конца первого сезона и до начала второй части «Волчонка».

Стайлзу нужен эксперт, который лечит зараженных ликантропией людей. Он обращается за помощью к доктору Конраду Фенрасу и просит его помочь Скотту исцелиться, чтобы его друг перестал быть оборотнем.

Специалист по ликантропии появился в вебизодах в исполнении Джона Пози, сын которого сыграл главную роль в сериале «Волчонок».

Волчонок Сериал Teen Wolf (16+). Американские обозначения возрастных ограничений Teen Wolf — TV-14 Тип программ, содержащей материалы, не подходящие для детей в возрасте до 14 лет.