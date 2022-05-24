Похороны в Москве: как действовать близким

Что нужно делать в первую очередь?
При организации похорон большое значение имеет место смерти. Порядок действий:
- В домашних условиях необходимо позвонить в «скорую» помощь и в отделение полиции.
- На работе выполняются те же самые действия, но нужно поставить в известность специальную инспекцию.
- В больнице все намного проще, поскольку необходимые документы оформляют медицинские работники.
- Если человек умер вдали от своего населенного пункта, также на место трагедии вызывается в первую очередь врач.
Далее тело покойника отправляется в морг, где специалист определяет точную причину смерти. Узнать ее можно только после процедуры вскрытия. Исключением является ситуация, когда умирает пожилой человек — чаще всего, вскрытие в этом случае не проводят. Также без него обходятся, если кто-то скончался по причине смертельной болезни, и имеется соответствующая запись врача в амбулаторной карте пациента.
Зачем нужен ритуальный агент?
Бывают ситуации, когда у родственников умершего человека нет времени и сил заниматься организацией похорон. Это тяжело и морально, и физически, особенно в условиях мегаполиса. В этом случае можно вызвать на дом ритуального агента, который поможет организовать похороны в полном соответствии с требованиями клиента. Специалист ответит на все важные вопросы, поможет определиться с местом захоронения, типом (погребение или кремация) и т.д.
Одним из лучших вариантов в Москве считается обращение за помощью в ритуальную службу ООО «ГРС Утрата». Это удобно сразу по нескольким причинам:
- предоставляется большое количество разных услуг. Специалисты корректно и грамотно помогают определить, какие из них нужны в том или ином случае;
- имеется возможность выбрать нужные траурные товары;
- расценки на услуги и атрибуты здесь минимальные;
- можно организовать и классические похороны с погребением тела, и кремацию.
Заявку на предоставление услуг можно оставить онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт https://utrata.ru или позвонить по номеру +74952802007 (звонок с регионов, не принадлежащих Московской области и Москве, оплачивается согласно тарифному плану).