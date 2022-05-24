24 мая
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Потребитель

Похороны в Москве: как действовать близким

Ежедневно от болезней, старости, несчастных случаев, а также иных причин умирает большое количество людей самых разных возрастов. Для родственников это не просто трагедия, но и огромная ответственность, ведь даже в состоянии стресса необходимо быстро организовать похороны. А значит, нужно знать, что делать в первые минуты, когда умирает близкий человек.

Гроб. Похороны.
Гроб. Похороны.
pexels.com

Что нужно делать в первую очередь?

При организации похорон большое значение имеет место смерти. Порядок действий:

  1. В домашних условиях необходимо позвонить в «скорую» помощь и в отделение полиции.
  2. На работе выполняются те же самые действия, но нужно поставить в известность специальную инспекцию.
  3. В больнице все намного проще, поскольку необходимые документы оформляют медицинские работники.
  4. Если человек умер вдали от своего населенного пункта, также на место трагедии вызывается в первую очередь врач.

Далее тело покойника отправляется в морг, где специалист определяет точную причину смерти. Узнать ее можно только после процедуры вскрытия. Исключением является ситуация, когда умирает пожилой человек — чаще всего, вскрытие в этом случае не проводят. Также без него обходятся, если кто-то скончался по причине смертельной болезни, и имеется соответствующая запись врача в амбулаторной карте пациента.

Зачем нужен ритуальный агент?

Бывают ситуации, когда у родственников умершего человека нет времени и сил заниматься организацией похорон. Это тяжело и морально, и физически, особенно в условиях мегаполиса. В этом случае можно вызвать на дом ритуального агента, который поможет организовать похороны в полном соответствии с требованиями клиента. Специалист ответит на все важные вопросы, поможет определиться с местом захоронения, типом (погребение или кремация) и т.д.

Одним из лучших вариантов в Москве считается обращение за помощью в ритуальную службу ООО «ГРС Утрата». Это удобно сразу по нескольким причинам:

  • предоставляется большое количество разных услуг. Специалисты корректно и грамотно помогают определить, какие из них нужны в том или ином случае;
  • имеется возможность выбрать нужные траурные товары;
  • расценки на услуги и атрибуты здесь минимальные;
  • можно организовать и классические похороны с погребением тела, и кремацию.

Заявку на предоставление услуг можно оставить онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт https://utrata.ru или позвонить по номеру +74952802007 (звонок с регионов, не принадлежащих Московской области и Москве, оплачивается согласно тарифному плану).

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