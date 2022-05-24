Похороны в Москве: как действовать близким

Ежедневно от болезней, старости, несчастных случаев, а также иных причин умирает большое количество людей самых разных возрастов. Для родственников это не просто трагедия, но и огромная ответственность, ведь даже в состоянии стресса необходимо быстро организовать похороны. А значит, нужно знать, что делать в первые минуты, когда умирает близкий человек.

Что нужно делать в первую очередь?

При организации похорон большое значение имеет место смерти. Порядок действий:

В домашних условиях необходимо позвонить в «скорую» помощь и в отделение полиции. На работе выполняются те же самые действия , но нужно поставить в известность специальную инспекцию. В больнице все намного проще , поскольку необходимые документы оформляют медицинские работники. Если человек умер вдали от своего населенного пункта , также на место трагедии вызывается в первую очередь врач.

Далее тело покойника отправляется в морг, где специалист определяет точную причину смерти. Узнать ее можно только после процедуры вскрытия. Исключением является ситуация, когда умирает пожилой человек — чаще всего, вскрытие в этом случае не проводят. Также без него обходятся, если кто-то скончался по причине смертельной болезни, и имеется соответствующая запись врача в амбулаторной карте пациента.

Зачем нужен ритуальный агент?

Бывают ситуации, когда у родственников умершего человека нет времени и сил заниматься организацией похорон. Это тяжело и морально, и физически, особенно в условиях мегаполиса. В этом случае можно вызвать на дом ритуального агента, который поможет организовать похороны в полном соответствии с требованиями клиента. Специалист ответит на все важные вопросы, поможет определиться с местом захоронения, типом (погребение или кремация) и т.д.

Одним из лучших вариантов в Москве считается обращение за помощью в ритуальную службу ООО «ГРС Утрата». Это удобно сразу по нескольким причинам:

предоставляется большое количество разных услуг. Специалисты корректно и грамотно помогают определить , какие из них нужны в том или ином случае;

какие из них нужны в том или ином случае; имеется возможность выбрать нужные траурные товары;

расценки на услуги и атрибуты здесь минимальные;

можно организовать и классические похороны с погребением тела , и кремацию.