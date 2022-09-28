28 сентября
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Потребитель

Пока совсем не осточертели. ТОП-8 нескучных блюд из помидоров

  1. Яйцо в «домике»
  2. Джем из помидоров
  3. Томатный суп
  4. «Красная шапочка»
  5. С орехами
  6. В сырном кляре
  7. Освежающий салат
  8. Пикантное пюре

Урожай томатов необязательно хранить в банках. Необычные блюда из помидоров, на которые не нужно много времени и затрат, — в кулинарной подборке altapress.ru.

1
Яйцо в «домике»

Снимите «шляпку» помидора и выньте из него часть мякоти. Посолите и поперчите получившуюся из овоща «чашу». Сложите в нее нарезанную колбасу или куриную грудку, а также разбейте куриное яйцо. Снова посолите. Запекайте угощение в духовке 15 минут при +180С.

Готово! Подавать можно с тертым сыром и свежей зеленью.

2
Джем из помидоров

Крупно нарежьте 700 граммов помидоров, предварительно сняв с них кожицу. Сложите в глубокий сотейник, а затем добавьте: 225 граммов сахара, по одной чайной ложке тимьяна и соли, 0,25 чайной ложки корицы, гвоздику на кончике ножа, столовую ложку тертого имбиря, а еще — мелко нарубленный перец чили. Кроме того, рекомендуем влить лимонный сок по вкусу. Перемешайте ингредиенты, доведите на плите до кипения и убавьте огонь. Томите джем еще полтора часа.

После охлаждения он сможет храниться в холодильнике примерно неделю.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0
3
Томатный суп

Приготовьте овощной бульон: морковь с луком залейте подсоленной водой, вскипятите и уваривайте еще 20 минут. Консервированные помидоры избавьте от семян и кожицы, а потом измельчите. Отправьте их в получившийся бульон.

Очистите и нарежьте морковь кружочками, а сельдерей — продолговатыми ломтиками. Слегка обжарьте их с луком и заправьте томатный суп. Поперчите и посолите. Сюда же всыпьте киноа, добавьте зеленый горошек и свежие помидоры.

4
«Красная шапочка»

Отваренные картофель, куриное филе и яйца нашинкуйте кубиками. Мелко нарежьте маринованные огурцы и репчатый лук. Теперь тщательно перемешайте все ингредиенты с майонезом, посолите и поперчите. Утрамбуйте салат в глубокой тарелке и посыпьте тертым сыром. Пришло время «шапки»: последним слоем уложите помидоры. Их можно нарезать тонкими слайсами, чтобы дали немного сока.

Получилась «Красная шапочка».

5
С орехами

Грецкие орехи порубите ножом или в блендере. Смешайте их с острым перцем, зеленью, чесноком, растительным маслом и хмели-сунели. Поперчите и посолите.

Тонко нарежьте помидоры и, как бутерброды, щедро смажьте их ореховой пастой. Сверху положите второй слой томатов и луковые кольца. Уберите лакомство в холодильник на два часа. Приятного аппетита!

Орехи
Орехи
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6
В сырном кляре

Уберите кожуру с помидоров и нарежьте их кружочками. Сдобрите овощи паприкой, чесноком, черным или красным перцем. Замешайте кляр: взбейте пару яиц с двумя столовыми ложками сметаны или майонеза, а также сыром. Окуните томатные ломтики в кляр и обжарьте в раскаленном масле до золотистой корочки.

7
Освежающий салат

Зеленую фасоль отварите в подсоленной воде, соедините с крупно нарезанными помидорами, сыром и консервами из тунца. Заправьте салат маслом, винным уксусом (по вкусу) и чесноком. Посыпьте щепоткой орегано. Просто и вкусно.

8
Пикантное пюре

Нарежьте лук кольцами, а помидоры — на половинки. Разложите их на противне, полейте растительным маслом, а также посыпьте солью и перцем. Отправьте в духовку при 220С на полчаса. Когда овощи зарумянятся, выньте их и взбейте блендером.

Такой суп-пюре хорошо сочетается с тыквенными семечками, сухарями, сыром или зеленью.

Помидоры.
Помидоры.
СС0
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