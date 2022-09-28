Пока совсем не осточертели. ТОП-8 нескучных блюд из помидоров

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Яйцо в «домике»

Снимите «шляпку» помидора и выньте из него часть мякоти. Посолите и поперчите получившуюся из овоща «чашу». Сложите в нее нарезанную колбасу или куриную грудку, а также разбейте куриное яйцо. Снова посолите. Запекайте угощение в духовке 15 минут при +180С.

Готово! Подавать можно с тертым сыром и свежей зеленью.