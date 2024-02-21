Покупатели Wildberries испытывают трудности при оплате заказов

Это происходит с картами международной платежной системы Mastercard, сообщает РИА Новости.

В маркетплейсе IT-специалисты делают все возможное для устранения проблемы, указывает Газета.Ru.

Ранее Wildberries ввел функцию отмены заказа сразу после оформления.

Новая функция поможет покупателям, которые выбрали неправильный адрес, ошиблись с количеством позиций или сделали заказ случайно.

Кнопка доступна на сайте и в мобильном приложении в разделе "Доставки" после оформления заказа. При этом заказ можно отменить в первый час после оформления или до момента, пока продавец не начал сборку.

На данный момент нововведение доступно для тех, кто покупает товары по постоплате. В будущем возможность отмены будет для всех покупателей. Также функция доступна только для товаров продавцов, которые хранят продукцию на собственных складах.

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