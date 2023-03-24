Поликлиника «RIVER» работает для Вас

Специалисты ведущих медицинских направлений, в арсенале которых самое современное оборудование и уникальные комплексные программы.

Консультации, диагностика, лечение и восстанавливающая медицина. Своевременная запись, честное отношение к работе, внимание и забота о здоровье ждет каждого пациента, обратившегося в Центр.

В поликлинике «RIVER» вы можете получить консультацию:

терапевта;

невролога;

гинеколога;

сексолога;

психотерапевта;

эндокринолога;

диетолога;

сосудистого хирурга;

кардиолога;

дерматолога;

физиотерапевта;

маммолога;

онколога;

врача мануальной терапии;

врача спортивной медицины;

вызвать врача на дом.

Поликлиника «RIVER». Фото предоставлено поликлиникой «RIVER». Поликлиника «RIVER». Фото предоставлено поликлиникой «RIVER». Поликлиника «RIVER». Фото предоставлено поликлиникой «RIVER». Поликлиника «RIVER». Фото предоставлено поликлиникой «RIVER». Поликлиника «RIVER». Фото предоставлено поликлиникой «RIVER». Поликлиника «RIVER». Фото предоставлено поликлиникой «RIVER». Поликлиника «RIVER». Фото предоставлено поликлиникой «RIVER». Поликлиника «RIVER». Фото предоставлено поликлиникой «RIVER». Поликлиника «RIVER». Фото предоставлено поликлиникой «RIVER». Поликлиника «RIVER». Фото предоставлено поликлиникой «RIVER». Поликлиника «RIVER». Фото предоставлено поликлиникой «RIVER». Поликлиника «RIVER». Фото предоставлено поликлиникой «RIVER». Поликлиника «RIVER». Фото предоставлено поликлиникой «RIVER».

Пройти:

УЗИ;

рентген;

маммографию;

лечение заболеваний шейки матки;

процедуры лазерного удаления новообразований;

лечение заболеваний вен нижних конечностей ( удаление сосудов лазером , склеротерапия , РЧО , CLaCS-терапия);

удаление сосудов лазером склеротерапия РЧО CLaCS-терапия); сеансы мануальной терапии;

оздоровительные и восстанавливающие процедуры;

сдать анализы и получить специализированную медицинскую помощь в условиях дневного стационара.

Мы всегда рады видеть вас в нашем Центре!

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Записаться:

Сайт www.riverplastic.ru

Телефон +7 (3852) 99-22-22 , 23−00−86

WhatsApp +7 (964) 086-22-22

Адрес пл. Баварина, 1, пом. Н1

Акция «С заботой и уважением» 10% на ВСЕ услуги поликлинического отделения и лечение в дневном стационаре для пенсионеров! * Предложение не распространяется на лабораторную диагностику, услуги отделения медицинской косметологии и пластической хирургии. Актуально до конца апреля 2023 г.

** Скидка предоставляется только при предъявлении пенсионного удостоверения.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Лицензия № Л041−01151−22/00328958 ОТ 11.12.2020 г. выдана Министерством здравоохранения Алтайского края, ОГРН 1022201381641, ИНН/КПП 2223036886/222501001 Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «РИВЕР».

* river — река

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