Поликлиника «RIVER» работает для Вас

Консультации, диагностика, лечение и восстанавливающая медицина. Своевременная запись, честное отношение к работе, внимание и забота о здоровье ждет каждого пациента, обратившегося в Центр.
В поликлинике «RIVER» вы можете получить консультацию:
- терапевта;
- невролога;
- гинеколога;
- сексолога;
- психотерапевта;
- эндокринолога;
- диетолога;
- сосудистого хирурга;
- кардиолога;
- дерматолога;
- физиотерапевта;
- маммолога;
- онколога;
- врача мануальной терапии;
- врача спортивной медицины;
- вызвать врача на дом.
Пройти:
- УЗИ;
- рентген;
- маммографию;
- лечение заболеваний шейки матки;
- процедуры лазерного удаления новообразований;
- лечение заболеваний вен нижних конечностей (удаление сосудов лазером, склеротерапия, РЧО, CLaCS-терапия);
- сеансы мануальной терапии;
- оздоровительные и восстанавливающие процедуры;
- сдать анализы и получить специализированную медицинскую помощь в условиях дневного стационара.
Мы всегда рады видеть вас в нашем Центре!
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Записаться:
Сайт www.riverplastic.ru
Телефон
WhatsApp +7 (964) 086-22-22
Адрес пл. Баварина, 1, пом. Н1
- 10% на ВСЕ услуги поликлинического отделения и лечение в дневном стационаре для пенсионеров!
* Предложение не распространяется на лабораторную диагностику, услуги отделения медицинской косметологии и пластической хирургии. Актуально до конца апреля 2023 г.
** Скидка предоставляется только при предъявлении пенсионного удостоверения.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Лицензия № Л041−01151−22/00328958
* river — река
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