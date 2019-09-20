Получите квитанцию: за счет россиян предложили создать фонд страхования от ЧС

Минимальный платеж, по оценкам союза, может составить порядка 150 рублей в месяц с квартиры.
Новую строку могут включить в квитанции за коммунальные услуги, но оплачивать ее будут исключительно на добровольной основе.
«Предполагается собрать по всей стране по 150 рублей, которые будут отправляться в „один общий котел“, 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС», — приводят слова Юргенса «Известия».
Опрошенные изданием эксперты не исключают, что размер платежа может увеличиться до 250−300 рублей, однако конечная сумма будет зависеть от региона. Предполагается, что тариф будет пропорционален риску возникновения ЧС, пишет ura.ru.
В то же время в Минфине считают, что программа страхования будет пользоваться спросом, поскольку будет более доступной, чем коммерческие договоры.
С 4 августа в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. В законе прописано, что региональные власти на добровольной основе смогут разрабатывать свои программы по страхованию жилья от ЧС с учетом климатических и территориальных условий.
Выплаты страховщиков при наступлении условий ЧС составят от 300 тысяч до 500 тысяч рублей в случае полного разрушения жилья.