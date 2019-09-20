Получите квитанцию: за счет россиян предложили создать фонд страхования от ЧС

Минфин и Центробанк РФ предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций, пополнять который планируется за счет россиян, решивших застраховать свое жилье, рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Минимальный платеж, по оценкам союза, может составить порядка 150 рублей в месяц с квартиры.

Новую строку могут включить в квитанции за коммунальные услуги, но оплачивать ее будут исключительно на добровольной основе.

«Предполагается собрать по всей стране по 150 рублей, которые будут отправляться в „один общий котел“, 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС», — приводят слова Юргенса «Известия».

Опрошенные изданием эксперты не исключают, что размер платежа может увеличиться до 250−300 рублей, однако конечная сумма будет зависеть от региона. Предполагается, что тариф будет пропорционален риску возникновения ЧС, пишет ura.ru.

В то же время в Минфине считают, что программа страхования будет пользоваться спросом, поскольку будет более доступной, чем коммерческие договоры.

С 4 августа в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. В законе прописано, что региональные власти на добровольной основе смогут разрабатывать свои программы по страхованию жилья от ЧС с учетом климатических и территориальных условий.

Выплаты страховщиков при наступлении условий ЧС составят от 300 тысяч до 500 тысяч рублей в случае полного разрушения жилья.