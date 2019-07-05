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Потребитель

В работе Google произошел серьезный сбой

4 и 5 июля в работе поисковой системы Google наблюдаются проблемы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сервис Downdetector, отслеживающий популярные интернет-ресурсы.

Google, MacBook.
Google, MacBook.
СС0

«Сбои в работе Google наблюдаются с 20:21 по времени Восточного побережья США до 3:21 пятницы», — говорится в сообщении.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США, Японии, стран Латинской Америки (Перу, Бразилии, Мексики) и Европы (Бельгии, Испании). У пользователей возникают сложности с авторизацией (55%) и работой поисковой системы (44%).

Ранее сообщалось о глобальном сбое в работе Facebook и Instagram. Пользователи жаловались на проблемы с отображением картинок, новостной ленты и сбоях при входе в систему.

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