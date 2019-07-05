В работе Google произошел серьезный сбой

«Сбои в работе Google наблюдаются с 20:21 по времени Восточного побережья США до 3:21 пятницы», — говорится в сообщении.
Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США, Японии, стран Латинской Америки (Перу, Бразилии, Мексики) и Европы (Бельгии, Испании). У пользователей возникают сложности с авторизацией (55%) и работой поисковой системы (44%).
Ранее сообщалось о глобальном сбое в работе Facebook и Instagram. Пользователи жаловались на проблемы с отображением картинок, новостной ленты и сбоях при входе в систему.