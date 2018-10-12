Пользователи WhatsApp могут стать жертвами хакеров

Хакеры могут завладеть личными данными, когда пользователь отвечает на входящий видеовызов. В этот момент преступники взламывают оперативную память приложения и запускают вредоносную программу.
Эту уязвимость выявили в августе 2018. Через месяц разработчики заявили, что устранили проблему, выпустив обновление приложения. Для людей со старой версией мессенджера угроза остается актуальной, сообщает riafan.ru.
Ранее aktapress.ru писал о том, что Израильское национальное агентство кибербезопасности обнаружило новую уязвимость для пользователей мессенджера WhatsApp. Их данные могут украсть с помощью голосовой почты.