Эмблема банка — желтого цвета. На ней написано новое название, в котором первая буква — на белом щите, указывает РБК.
Ранее Олега Тинькова внесли в реестр иноагентов. Он был основателем банка. Собственно, название носило его фамилию.
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Все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме. Можно дальше пользоваться приложением, личным кабинетом и банковскими картами, специально перевыпускать их не нужно.
В сентябре 2020-го Сбербанк поменял лого. Сбербанк отказался от слова «банк» в своем логотипе.
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