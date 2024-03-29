Популярные блоги про путешествия

Организация самостоятельных путешествий — непростой, но очень интересный процесс. Хотите научиться этому искусству и отправиться в настоящее приключение — вдохновляйтесь блогерами. Подборка одних из наиболее интересных блогов про путешествия и для путешественников.

«Архитектурные излишества»

Поездки заграницу существенно осложнились, но и в России можно найти много интересного. В этом поможет канал «Архитектурные излишества».

Его автор — Павел Гнилорыбов, историк и писатель. Он ведет блог в Telegram (Телеграм) на тему российского архитектурного наследия. Там удобно подбирать референсы будущего путешествия.

Вы узнаете о самых красивых деревнях, малоизвестных памятниках русского зодчества, необычных зданиях в стиле конструктивизма и других интересных объектах.

«Travel (трэвел) полезности от Шотки»

Этот канал в Telegram ведет Людмила Захарченко, автор путеводителей по России и путешественница, которая побывала во многих уголках нашей страны и мира.

Она делится лайфхаками об организации самостоятельных путешествий и показывает подписчикам интересные места, которые посетила.

Из ее канала можно узнать о лучших стритфуд-точках в Азии, как получить паспорт полярника, пройти Байкал по льду и о многом другом.

«Путешествия и всего по чуть-чуть»

Автор канала — Андрей Василисков ведет собственный блог в «Дзене». Там он рассказывает про собственные автомобильные путешествия по России, странам СНГ и всему миру.

Кроме красивых фотографий, он делится историями о культуре тех мест, где он побывал, а также своими мыслями о прошлом и будущем разных стран.

«Путешествия со смыслом»

Еще один блог на «Дзене». Его ведет Алексей Жирухин, который успел побывать уже в 55 странах мира. А в России он любит Арктику и занимается популяризацией туризма в этом направлении.

В блоге он рассказывает в основном о бюджетных путешествиях и делится с читателями полезными лайфхаками. Если хотите узнать, как организовать кругосветку с минимальными затратами, стоит прочитать его посты.

«Это не загуглишь»

Канал в «Дзен» от Яны Сороки. В нем она публикует уникальные истории о Москве и других городах России. Будучи журналисткой и исследовательницей, Яна развенчивает мифы и показывает красивейшие места столицы.

«Туту»

Это официальный канал в Telegram от одноименного сервиса заказа билетов. В нем публикуют полезный и просто красочный контент для любителей путешествий.

Из блога читатели узнают, как делать предзаказ билетов, чем заняться, например в Бангкоке и как вести себя, если отель отказался заселять гостя, имеющего на руках бронирование.

«Совкомблог»

Этот блог от Совкомбанка посвящен финансам, но есть отдельный раздел про путешествия. Он полезен тем, кто подходит к туризму с практической точки зрения.

В блоге можно узнать про разные города России и мира. Формат максимально практичный: во сколько обойдутся билеты и отели, где лучше остановиться, как разработать маршрут по достопримечательностям, где перекусить и что привезти из поездки.

Также в блоге публикуют истории о путешествиях с подробным бюджетом.

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