Поселок «Лосихин остров» приглашает барнаульцев заселиться на неделю в новый дом

Если вы мечтаете переехать из Барнаула в пригород, но никак не можете решиться, у вас есть уникальный шанс попробовать загородную жизнь на вкус. Поселок « Лосихин остров » предлагает провести тест-драйв своего коттеджа — заселиться туда на неделю вместе с семьей и представить, что вы уже стали обладателем собственного дома.

«Лосихин остров» расположен в живописном месте — там течет река Лосиха, рядом лес и природное родниковое озеро. Участок находится всего в 12 км от Барнаула, в селе Санникове Первомайского района.

Во время тест-драйва вы испытаете все прелести жизни за городом, взвесите ее плюсы и минусы и сможете принять осознанное решение о переезде.

Коттедж в микрорайоне «Лосихин остров». ООО «Индиго»

Какой дом дают для тест-драйва?

Коттедж в микрорайоне «Лосихин остров». ООО «Индиго»

Для эксперимента «Лосихин остров» подготовил отдельный коттедж стандартной комплектации.

Общая площадь: 125 кв. метров.

Два этажа.

Три спальни , две туалетных комнаты , гостиная и просторная кухня.

две туалетных комнаты гостиная и просторная кухня. Участок земли с террасой , где утром можно выпить кофе , а вечером приготовить барбекю.

Девелопер выполнил чистовую отделку дома, завез необходимую мебель и бытовую технику, постельное белье и посуду.

За время тест-драйва вы сможете засечь время, которое проводите в дороге на работу (или до детского сада, школы), послушать тишину, подышать свежим воздухом. Наконец выспаться, а так же узнать насколько экономически выгодно проживать за городом. Может быть, вам захочется совершить пробежки или порыбачить, а ваши дети поиграют в безопасном дворе на природе. Устройте себе мини-отпуск.

Коттедж в микрорайоне «Лосихин остров». ООО «Индиго» Коттедж в микрорайоне «Лосихин остров». ООО «Индиго» Коттедж в микрорайоне «Лосихин остров». ООО «Индиго» Коттедж в микрорайоне «Лосихин остров». ООО «Индиго» Коттедж в микрорайоне «Лосихин остров». ООО «Индиго»

Как принять участие?

Семья может заехать в коттедж на выходные или на неделю — по желанию. Стоимость шести дней проживания в таком доме — 15 тыс. рублей плюс столько же нужно оставить на депозите, его вам вернут при выезде.

Если после тест-драва вы решите купить дом в «Лосихином острове», то вам зачтутся ваши затраты на аренду в стоимость вашего будущего дома.

Куда обращаться?

Отдел продаж ООО «Индиго»

Тел. 8−923−245−91−05

Сайт: лосихиностров.рф

Инстаграм: losihin_ostrov

Лосихин остров — наслаждайся тишиной.

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