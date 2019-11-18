Поселок «Лосихин остров» приглашает барнаульцев заселиться на неделю в новый дом

«Лосихин остров» расположен в живописном месте — там течет река Лосиха, рядом лес и природное родниковое озеро. Участок находится всего в 12 км от Барнаула, в селе Санникове Первомайского района.
Во время тест-драйва вы испытаете все прелести жизни за городом, взвесите ее плюсы и минусы и сможете принять осознанное решение о переезде.
Какой дом дают для тест-драйва?
Для эксперимента «Лосихин остров» подготовил отдельный коттедж стандартной комплектации.
- Общая площадь: 125 кв. метров.
- Два этажа.
- Три спальни, две туалетных комнаты, гостиная и просторная кухня.
- Участок земли с террасой, где утром можно выпить кофе, а вечером приготовить барбекю.
Девелопер выполнил чистовую отделку дома, завез необходимую мебель и бытовую технику, постельное белье и посуду.
За время тест-драйва вы сможете засечь время, которое проводите в дороге на работу (или до детского сада, школы), послушать тишину, подышать свежим воздухом. Наконец выспаться, а так же узнать насколько экономически выгодно проживать за городом. Может быть, вам захочется совершить пробежки или порыбачить, а ваши дети поиграют в безопасном дворе на природе. Устройте себе мини-отпуск.
Как принять участие?
Семья может заехать в коттедж на выходные или на неделю — по желанию. Стоимость шести дней проживания в таком доме — 15 тыс. рублей плюс столько же нужно оставить на депозите, его вам вернут при выезде.
Если после тест-драва вы решите купить дом в «Лосихином острове», то вам зачтутся ваши затраты на аренду в стоимость вашего будущего дома.
Куда обращаться?
Отдел продаж ООО «Индиго»
Тел. 8−923−245−91−05
Сайт: лосихиностров.рф
Инстаграм: losihin_ostrov
Лосихин остров — наслаждайся тишиной.
Подробнее прочитать о поселке «Лосихин остров» можно здесь. Информация о стоимости действительна на момент публикации.