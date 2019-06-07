После нашумевшего ЧП в барнаульском аэропорту заменили трапы

«Авиапредприятие «Алтай» после ЧП, когда несколько человек получили травмы при падении со сломавшегося трапа, закупило три новых и собирается приобрести еще как минимум один. Об этом 6 июня сообщил генеральный директор компании Виталий Архипенко в входе визита депутатов краевого заксобрания на предприятие.

По словам Архипенко, закуплены три новых французских трапа. В планах — приобретение еще одного самоходного трапа в этому году или в начале следующего.

Виталий Архипенко,

генеральный директор «Авиапредприятия «Алтай»:

Этого количества нам хватит для планового обслуживания самолетов. Но бывают ситуации, как 5 июня, когда к нам садится четыре самолета как на запасной аэродром, и их нужно все обслужить. Тогда нужно больше трапов. Но и они у нас есть, хотя и немного другой конструкции.

По словам Архипенко, предприятие также задумывается о покупке так называемых подкатных трапов, возможно, чешского производства. Они дешевле, чем французские. Чешские стоят около 4,5 млн рублей, французские — порядка 12,5 млн новые, но авиапредприятие приобрело подержанные.