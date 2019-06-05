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Потребитель

После отмены роуминга подорожала сотовая связь

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 рублей в месяц, следует из отчета Content Review, пишет «Коммерсантъ».

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Повышение затронуло все регионы России, хотя в Москве средняя цена минимального тарифа выросла всего на 1 руб., до 351 руб.

В число регионов с самой доступной связью вошли также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Сахалинская и Магаданская области.

Наименее доступна связь в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Корректировка тарифов началась зимой 2019 года. При этом некоторые операторы «решили замаскировать повышение цен скидками», указывает руководитель Content Review Сергей Половников.

Поправки в закон «О связи», отменяющие внутренний роуминг, были приняты на последнем заседании Госдумы в 2018 году. Инициаторами законопроекта изначально выступили депутаты фракции «Справедливая Россия», затем его поддержали депутаты, представляющие другие политические силы.

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