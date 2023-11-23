23 ноября
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Посмотри на «рыбу своей мечты». Удивительные обитатели «Подводного мира» ждут вас

На выставке рыб в Барнауле посетители могут не только увидеть уникальных подводных обитателей, но и узнать у экскурсовода интересные особенности и невероятные факты их жизни.

Выставка «Подводный мир».
Выставка «Подводный мир».
Фото предоставлено ИП Кремлев В. Н.

Но, что более интересно, можно погладить и поиграть с ручными карпами, опустить руки в аквариум с рыбкой-косметологом гарра руфой и потрогать руками настоящую морскую звезду.

Дети могут нарисовать свою рыбку и спроецировать её в виртуальный аквариум, где с ней можно поиграть. Или же они могут отправиться в подводное путешествие в виртуальной реальности и увидеть мир глазами акулы.

Малыши на выставке всегда могут сделать паузу, поиграть в виртуальный боулинг или половить рыбу на игрушечной рыбалке.
Все входит в стоимость билета.

Выставка рыб «Подводный мир» проходит с 17 ноября 2023 года по 14 января 2024 года.

Стоимость билетов:

  • взрослый 690 руб.;
  • детский (с 5 до 18 лет) 490 руб.;
  • для студентов и пенсионеров 490 руб.

ТРЦ «АРЕНА» Павловский тракт, 188, 4 этаж.

Тел: 8-912-831-1221

Выставка «Подводный мир».
Выставка «Подводный мир».
Фото предоставлено ИП Кремлев В. Н.

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  • ИП Кремлев В. Н.

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