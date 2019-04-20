3 правила домашнего педикюра: как обработать и сколько носить

Сезон открытой обуви подступает, а это значит настало время вплотную заняться ногами. Мы подобрали главные правила и тенденции педикюра.

Правила домашнего педикюра

Регулярность

Идеальная периодичность для ухода за ногтями на ногах — раз две недели. Особенной опасности подвергаются ногти в летний период, в открытой обуви — исходя из этого требуется регулярный и тщательный уход.

Частый педикюр особенно необходим если есть вросший ноготь или предрасположенность к этому. Справится с проблемой поможет врач.

Подготовка к педикюру

До того, как приступить к уходу за ногтями и кутикулой, важно подготовить не только ногти, но и ступни. Сделайте ванночку: наберите теплой воды, добавьте морской соли или эфирных масел, окуните ноги на несколько минут. Затем удалите огрубевшую кожу с поверхности стоп, используя скраб, пемзу или специальную пилочку. После нанесите увлажняющий крем.

Перед сном нанесите питательную маску на ступни, оберните их полиэтиленом, наденьте хлопчатобумажные носки или используете специальные силиконовые. Утром тщательно очистите ступни от огрубевшей кожи, увлажните кремом.

Стерильность

Вне зависимости от того, делаете ли вы процедуру в салоне или дома — необходимо прибегнуть стерилизации инструментов. Это поможет избавиться от микробов, грибков или инфекций.

В домашних условиях инструменты можно прокипятить или нагреть в духовке, в течение 20 минут. Для того чтобы процедура обработки не потеряла смысл — запечатайте инструменты в герметичные крафт-пакеты до непосредственного использования.

Дизайны педикюра

Основной тенденцией в педикюре по прежнему остается — однотонность. Новинка весны — 2019 — растительный принт. Папоротники и цветы нежных оттенков — вот то, что хотят видеть, теперь не только на руках, но и на ногах.

Все так же актуальна втирка, ее используют как на все пальцы, так и на отдельные. Например, на большом пальце.