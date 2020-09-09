Правила уплаты нового налога объяснили россиянам

Налоговики самостоятельно соберут информацию обо всех россиянах, с чьих вкладов будет взиматься сбор, и установят налоговую базу.

Налоговая база

Она будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках, над суммой процентов. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей на ключевую ставку, действующую на первое число налогового периода. Первый налог начислят по итогам 2021 года.

Расчет

Если у россиянина на депозите будет размещено 1,4 млн рублей под 6,2% годовых, то доход с суммы вклада за 2021 год составит 86,8 тыс. рублей. Если на 1 января 2021 года ключевая ставка будет 4,2%, то необлагаемый процентный доход за год составит 42 тыс. рублей — то есть 1 млн, умноженный на 4,2%. С остальной суммы в 44,8 тысячи рублей нужно уплатить налог в размере 13% или 5824 рубля.

В случае, если у россиянина несколько банковских вкладов, необлагаемый процентный доход все равно останется неизменным — 42 тыс. рублей. В этом случае налог будет начисляться на разницу между общей суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемой суммой.

Инициатива

Идею распространить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты с банковских вкладов высказал президент РФ Владимир Путин во время мартовского обращения к россиянам. А в марте подписал соответствующий закон.

Реформа

Ранее ТАСС со ссылкой на портал нормативных и правовых актов сообщил о том, что Минэкономразвития подготовило налоговую реформу, самую масштабную за последние десятилетия.

После этого пресс-служба Минэкономразвития распространила сообщения.