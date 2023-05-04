Правильный перевод юридических текстов

Юридическая терминология довольно специфическая, поэтому нередко возникают ошибки и неточности при переводе реквизитов компании на английский язык. Такие погрешности делают документ недействительным. Правильный перевод помогут сделать опытные переводчики в специализированном бюро.

Особенности юридического перевода

Юридическим называют документ, который составлен и оформлен в соответствии с требованиями законодательства в конкретной стране, создает определенные права и обязанности у указанных лиц. При переводе уставной документации часто возникают разные сложности, одна из которых — непереводимые единицы языка. Поиск подходящих эквивалентов не всегда возможен из-за разницы в законодательной базе. В таких случаях можно использовать дословный перевод, транслитерацию.

В английском языке юридический стиль изложения называют Legalese. Применяют для перевода специальной литературы, международных актов и законов. У каждого типа документов есть собственный набор реквизитов, терминов, устойчивых словосочетаний для сохранения правового содержания.

Перевод аббревиатур, которые относятся к юридической, финансовой деятельности, требует особой щепетильности и профессионализма переводчика. В специфической терминологии свободная трактовка понятий недопустима.

В правильно переведенном тексте сохранены все особенности исходного документа. Качественный юридический перевод — точный, понятный, имеет хороший стиль. Любые неточности, двусмысленности в юридических понятиях будут использованы как лазейки для проведения различных, часто не совсем законных, манипуляций.

Как перевести ООО правильно?

Банковские и юридические реквизиты — это чаще всего аббревиатуры. У многих терминов в уставной документации нет точных аналогов в английском языке или же есть сразу несколько вариантов перевода. Возникает вопрос, какой вариант правильный, чтобы перевод документа был точным.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) при переводе часто обозначают буквами LLC или Ltd. При этом название компании ставят перед сокращением. Такой перевод нельзя назвать абсолютно идентичным. Между ООО и переводом LLC или Ltd существует разница с юридической точки зрения, иногда замена одного понятия другим может стать причиной неправильной интерпретации.

Термин LLC — чисто американская аббревиатура, ООО — исключительно русский вариант сокращения. Транслитерация — замена русских букв латиницей. Сохранение первозданного вида формы собственности ООО на английском подчеркивает факт нахождения организации в РФ.

Правила перевода других популярных аббревиатур в юридической документации

Метод транслитерации применим не ко всем сокращениям. Например, ИП (индивидуальный предприниматель) лучше не обозначать просто буквами IP, поскольку этот термин часто используют в IT индустрии. При переводе ИП как Sole Proprietor или Sole Trader могут возникнуть недопонимания с зарубежными партнерами. Оптимальный вариант для сохранения корреляции при переводе с русского на английский — буквально Individual Entrepreneur.

АО, ОАО, ЗАО, ПАО, ГУП, ФГУП, ДОУ — все эти сокращения в официальных документах переводить лучше при помощи транслитерации.

К спорным аббревиатурам относят ИНН, КПП. Некоторые переводчики считают, что их можно просто транслитерировать. Другие специалисты указывают, что лучше перевести термин полностью, в скобках указать сокращенный вариант латинскими буквами.

При транслитерации ИНН получается INN и просто цифры дальше. Русскому человеку такой перевод будет понятен, но иностранцы его не поймут. При полном переводе ИНН получается Taxpayer Identification Number. Этот термин используют в налогообложении США и других стран в соответствии с общим стандартом отчетности, поэтому он будет понятен иностранным партнерам. Переведенное название лучше не сокращать до TIN, чтобы избежать искажения значения.

Правило буквального перевода распространяется и на остальные сокращения, после которых идет просто номер:

КПП — (KPP);

ОГРН — (OGRN);

ОКУД — (OKUD);

ОКПО — (OKPO) и другие.

Перевод на другой язык не требуется, если у компании есть собственное англоязычное название, которое фигурирует в официальной документации. Даже если в англоязычной записи есть неточности и погрешности, исправлять ничего не требуется.

Не переводят в документах слово «улица» и само название улицы. Все записывается просто латинскими буквами.

Особенности перевода реквизитов в банковской документации

Реквизиты банков, принятые в РФ, и международные отличаются. В разных странах для обозначения счетов применяют различные названия. Для предотвращения появления неточностей и перегруженности документа при переводе лучше использовать простое понятное слово Account. Для перевода корректорского счета (к/с) применяют сокращение Corr. acc.

Банковский Идентификационный код (БИК) несложно перевести на английский дословно. Перевод понятен для иностранцев, но его лучше не использовать, особенно в виде сокращения. В англоязычных странах сокращением BIC обозначают код SWIFT, который состоит из 8-11 цифр и букв, в российском коде строго 9 цифр. Для предотвращения путаницы русский банковский код лучше обозначать RCBIC, что в переводе означает идентификационный код российского центрального банка.

В бюро переводов используют собственные версии перевода юридических, уставных, банковских документов. Есть определенные шаблоны, но их можно изменить, если клиент выскажет особые пожелания.