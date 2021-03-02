Правительство РФ вывело из-под эмбарго импортных улиток

Согласно постановлению, племенные улитки больше не входят в список товаров, которые нельзя импортировать из-за границы в Россию. Их ввоз разрешен при наличии разрешения, выданного Минсельхозом России.
Это же постановление разрешает поставки деминерализованной сыворотки для детского питания.
Ранее правительство неоднократно корректировало санкционный список в сторону сокращения, пишет polit.ru. Спустя год после введения эмбарго правительство по просьбе сельхозпроизводителей отменило ограничения на ввоз устриц, мидий и молодь радужной форели
Запрет и уничтожение
Россия ввела продовольственное эмбарго против стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии в 2014 году. Запрет на импорт сельхозпродукции из этих государств стал ответом на санкции против российских чиновников и предприятий, которые на Западе ввели из-за присоединения Крыма и войны в Донбассе.
В 2015 году вступил в силу указ об уничтожении всей «санкционной» продукции, попавшей в страну, вопреки запрету.