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Правительство РФ вывело из-под эмбарго импортных улиток

Правительство России исключило племенных виноградных и садовых улиток из перечня импортных продуктов, попадающих под эмбарго, следует из соответствующего постановления кабмина.

Улитки.
Улитки.
avito.ru

Согласно постановлению, племенные улитки больше не входят в список товаров, которые нельзя импортировать из-за границы в Россию. Их ввоз разрешен при наличии разрешения, выданного Минсельхозом России.

Это же постановление разрешает поставки деминерализованной сыворотки для детского питания.

Ранее правительство неоднократно корректировало санкционный список в сторону сокращения, пишет polit.ru. Спустя год после введения эмбарго правительство по просьбе сельхозпроизводителей отменило ограничения на ввоз устриц, мидий и молодь радужной форели

Запрет и уничтожение

Россия ввела продовольственное эмбарго против стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии в 2014 году. Запрет на импорт сельхозпродукции из этих государств стал ответом на санкции против российских чиновников и предприятий, которые на Западе ввели из-за присоединения Крыма и войны в Донбассе.

В 2015 году вступил в силу указ об уничтожении всей «санкционной» продукции, попавшей в страну, вопреки запрету.

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