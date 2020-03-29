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23 пункта. Правительство утвердило список товаров первой необходимости

Правительство РФ утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии Covid-19. Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров. В списке 23 пункта.

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Согласно документу, в перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров) включаются детские товары, моющие средства, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное оборудование, садово-огородные предметы, строительные инструменты и материалы, санитарно-технические изделия, товары для пожаротушения, печатные СМИ, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки и линзы, табачная продукция, а также товары, сопутствующие товародвижению.

Допускается продажа названных товаров дистанционно — за исключением тех, свободная реализация которых ограничена законодательством.

Регионы могут самостоятельно дополнить список в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.

Перечень составлен для исполнения президентского указа, согласно которому нерабочая неделя не касается организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Ранее первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» Иван Андриевский сообщил, что в России появился еще один дефицитный товар — тепловизор стоимостью до 500 тысяч рублей.

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