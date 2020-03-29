23 пункта. Правительство утвердило список товаров первой необходимости

Согласно документу, в перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров) включаются детские товары, моющие средства, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное оборудование, садово-огородные предметы, строительные инструменты и материалы, санитарно-технические изделия, товары для пожаротушения, печатные СМИ, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки и линзы, табачная продукция, а также товары, сопутствующие товародвижению.
Допускается продажа названных товаров дистанционно — за исключением тех, свободная реализация которых ограничена законодательством.
Регионы могут самостоятельно дополнить список в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.
Перечень составлен для исполнения президентского указа, согласно которому нерабочая неделя не касается организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Ранее первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» Иван Андриевский сообщил, что в России появился еще один дефицитный товар — тепловизор стоимостью до 500 тысяч рублей.