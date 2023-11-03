5 ноября
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Праздничные будни. Как в День народного единства будут работать госучреждения

6 ноября 2023 года — понедельник, но из-за переноса выпавшего на субботу 4 ноября он стал выходным днем. В связи с этим становится актуальным вопрос об изменениях в работе государственных учреждений. О том, какими будут графики некоторых госорганизаций 6 числа, расскажет altapress.ru.

Календарь.
Календарь.
СС0

Почтовые отделения

3 ноября отделения Почты России будут работать на час меньше, а 5 и 6 ноября продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

Также в выходной день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.

Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с Соцфондом РФ.

Поликлиники

6 ноября медицинские учреждения будут работать с 8:00 до 15:00. Прием будет вести дежурный врач.

ЖД Вокзал

Расписание пригородных поездов, курсирующих по территории Алтайского края, традиционно изменится.

5 ноября отменяется поезд Заринская – Барнаул, (отправление 14:40, прибытие 16:47).

6 ноября назначаются поезда:

  • Заринская – Барнаул (отправление 14:40, прибытие 16:47);

  • Озерки – Барнаул (отправление 5:35, прибытие 6:55);

  • Барнаул – Красный Боец (отправление 17:29, прибытие 19:25).

И отменяются поезда:

  • Сузун – Барнаул (отправление 4:01, прибытие 6:55);

  • Озерки – Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);

  • Заринская – Барнаул (отправление в 6:48, прибытие в 8:25);

  • Депо – Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45);

  • Барнаул – Усть-Тальменская (отправление 17:29, прибытие 19:25);

  • Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36).

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