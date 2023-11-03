Праздничные будни. Как в День народного единства будут работать госучреждения

Почтовые отделения
3 ноября отделения Почты России будут работать на час меньше, а 5 и 6 ноября продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.
Также в выходной день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.
Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с Соцфондом РФ.
Поликлиники
6 ноября медицинские учреждения будут работать с 8:00 до 15:00. Прием будет вести дежурный врач.
ЖД Вокзал
Расписание пригородных поездов, курсирующих по территории Алтайского края, традиционно изменится.
5 ноября отменяется поезд Заринская – Барнаул, (отправление 14:40, прибытие 16:47).
6 ноября назначаются поезда:
- Заринская – Барнаул (отправление 14:40, прибытие 16:47);
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Озерки – Барнаул (отправление 5:35, прибытие 6:55);
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Барнаул – Красный Боец (отправление 17:29, прибытие 19:25).
И отменяются поезда:
- Сузун – Барнаул (отправление 4:01, прибытие 6:55);
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Озерки – Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);
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Заринская – Барнаул (отправление в 6:48, прибытие в 8:25);
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Депо – Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45);
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Барнаул – Усть-Тальменская (отправление 17:29, прибытие 19:25);
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Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36).