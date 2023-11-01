Отделения Почты России изменят график работы на Алтае

Такая мера — из-за выходного дня 4 ноября. Вся страна отмечает День народного единства. 3 ноября отделения Почты России будут работать на час меньше, а 5 и 6 ноября продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме, говорится в сообщении мэрии Барнаула.

Также в выходной день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.

4 ноября 2023 года выпадает на субботу. Поэтому выходные в честь Дня народного единства продлятся с 4 по 6 ноября (один день переносится с субботы на понедельник).

Также в пятницу, 3 ноября, рабочий день сократят на один час в соответствии с трудовым кодексом РФ.