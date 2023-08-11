11 августа
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Жизнь

«Почта России» восстановит нормальную работу в отделениях Алтайского края

К началу июля в Алтайском крае возобновили работу 78 закрытых ранее отделений "Почты России", сообщил директор макрорегиона Сибирь организации Александр Завьялов на совещании в АКЗС.

Почта России
Почта России
Фото: пресс-служба "Единой России"

Сложности с почтовым обслуживанием имеются во всех районах Алтайского края.

Также Александр Завьялов сказал, что изменение оплаты труда коснулись только рядовых почтальонов, которые разносят корреспонденцию по домам. Операционисты и начальники отделений начали увольняться из-за опасений, что на них будут переложены обязанности ушедших ранее коллег.

«Мы не сторонние наблюдатели ситуации, которая происходит в Алтайском крае. Я стараюсь сделать так, чтобы услуги почты снова стали доступны людям. Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы возобновить полноценную работу всех закрывшихся в последние полгода отделений», – заверил Александр Завьялов.

Ранее пенсионеры и инвалиды в Алтайском крае пожаловались, что не могут получить пенсии.

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