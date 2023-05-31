31 мая
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Происшествия

Из-за молнии загорелся склад "Почты России" на Алтае. Подробности

Мощный пожар произошел на почтовом складе в Бийске накануне вечером.

Пожар на почтовом складе в Бийске
Пожар на почтовом складе в Бийске
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Огонь охватил кровлю здания. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

Как сообщили в УФПС Алтайского края "Почта России", в результате происшествия никто не пострадал.

При появлении признаков возгорания сотрудники сортировочного участка эвакуировались сами и вызвали пожарных. Возгорание на данный момент ликвидировано.

Причиной происшествия, предварительно, мог стать удар молнии во время вечерней грозы.

Точную причину установят эксперты.

Сумма ущерба пока не называется. Работники ее назовут, когда им разрешат войти в помещение.

Ранее на крыше многоэтажного дома на улице Юрина, 202 загорелся битум. Тушили возгорание 28 человек личного состава и семь автоцистерн. Эвакуировали 35 человек, из которые пятеро — это дети.

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