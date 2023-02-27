Предлагаем новый и красивый материал для внешней и внутренней отделки ваших уютных домов и квартир

Приходит весна, а значит пора делать ваши дома красивыми! Компания ООО «ЮТА» имеет собственное производство гибкого камня и термопанелей, а значит вам не придется переплачивать за доставку материала и мы всегда с вами на связи в любое время!

Гибкий камень и термопанели представляют собой мраморную или кварцевую окрашенную крошку, нанесенную либо на стеклоткань, либо на любой жесткий утеплитель: пенопласт, экструдированный пенополистирол.

Отделка стен лоджии гибким камнем. Фото предоставлено компанией «ЮТА».

Гибкий камень применяется для отделки практически любых поверхностей:

отделка жилых комнат;

отделка ванных комнат и душевых;

кухонные фартуки , столешницы;

столешницы; мебель , светильники;

светильники; полы , камины и многое другое;

камины и многое другое; балконы , лоджии;

лоджии; при внешней отделке подходит любой утеплитель.

Ассортимент расцветок гибкого камня. Фото предоставлено компанией «ЮТА». Панель из гибкого камня. Фото предоставлено компанией «ЮТА». Панель из гибкого камня. Фото предоставлено компанией «ЮТА». Панель из гибкого камня. Фото предоставлено компанией «ЮТА». Панель из гибкого камня. Фото предоставлено компанией «ЮТА». Панель из гибкого камня. Фото предоставлено компанией «ЮТА».

Наша продукция не относится к горючим материалам, а значит ваше жилище будет в безопасности, продукция сертифицирована, у нас доступная цена, материал долговечен, устойчив к солнечным лучам и большим температурам, очень большой выбор расцветок.

Плюсы гибкого камня:

имитация натурального камня;

возможность сымитировать практически любой классический материал , и не только;

и не только; высокое качество;

большой выбор доработок: гидрофобизация камня , нанесение фресок , придание эффекта мокрого камня;

нанесение фресок придание эффекта мокрого камня; простота монтажа — клеится на стену как обои.

Плюсы термопанелей из гибкого камня:

хорошее качество;

доступная цена;

практически любой утеплитель ТП;

огромный выбор цветов;

простота монтажа ТП;

минимальный брак при монтаже;

возможность отделки цоколя;

устойчивость к ультрафиолету;

возможность сделать весь фасад под монолитный камень;

различные дополнительные покрытия ( рисунки , гидрофобизация , «мокрый камень» и т.д.)

рисунки гидрофобизация «мокрый камень» и т.д.) выполняют одновременно две функции: утепление и декор фасада зданий;

крепятся на стену , без использования профилей.

﻿Оказываем услуги замера помещений и услуги монтажа !

По вопросам сотрудничества обращайтесь:

г. Барнаул, ул. Кулагина, 7 г, офис 108

Телефоны для справок:8−913−250−0405, 8−913−090−2387

Эл.почта: j-77@yandex.ru

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