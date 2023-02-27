Предлагаем новый и красивый материал для внешней и внутренней отделки ваших уютных домов и квартир

Гибкий камень и термопанели представляют собой мраморную или кварцевую окрашенную крошку, нанесенную либо на стеклоткань, либо на любой жесткий утеплитель: пенопласт, экструдированный пенополистирол.
Гибкий камень применяется для отделки практически любых поверхностей:
- отделка жилых комнат;
- отделка ванных комнат и душевых;
- кухонные фартуки, столешницы;
- мебель, светильники;
- полы, камины и многое другое;
- балконы, лоджии;
- при внешней отделке подходит любой утеплитель.
Наша продукция не относится к горючим материалам, а значит ваше жилище будет в безопасности, продукция сертифицирована, у нас доступная цена, материал долговечен, устойчив к солнечным лучам и большим температурам, очень большой выбор расцветок.
Плюсы гибкого камня:
- имитация натурального камня;
- возможность сымитировать практически любой классический материал, и не только;
- высокое качество;
- большой выбор доработок: гидрофобизация камня, нанесение фресок, придание эффекта мокрого камня;
- простота монтажа — клеится на стену как обои.
Плюсы термопанелей из гибкого камня:
- хорошее качество;
- доступная цена;
- практически любой утеплитель ТП;
- огромный выбор цветов;
- простота монтажа ТП;
- минимальный брак при монтаже;
- возможность отделки цоколя;
- устойчивость к ультрафиолету;
- возможность сделать весь фасад под монолитный камень;
- различные дополнительные покрытия (рисунки, гидрофобизация, «мокрый камень» и т.д.)
- выполняют одновременно две функции: утепление и декор фасада зданий;
- крепятся на стену, без использования профилей.
Оказываем услуги замера помещений и услуги монтажа !
По вопросам сотрудничества обращайтесь:
г. Барнаул, ул. Кулагина, 7 г, офис 108
Телефоны для справок:8−913−250−0405, 8−913−090−2387
Эл.почта: j-77@yandex.ru
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