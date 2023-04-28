28 апреля
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5 причин приехать на фестиваль «Цветение маральника»

29 апреля, в первый день больших федеральных выходных, на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь» состоится брендовое событие Алтайского края — фестиваль «Цветение маральника». В этом году он пройдет в десятый раз. За это время фестиваль стал самым масштабным и завоевал популярность у отдыхающих. Рассказываем, чем удивят организаторы в этом году и зачем ехать на «Цветение маральника».

Фестиваль «Цветение маральника».
Фестиваль «Цветение маральника».
Владимир Вдовин.

1
Причина 1: Выступление группы «Градусы»

Впервые в истории фестиваля «Цветение маральника» его хедлайнером станет популярная российская группа — «Градусы». Выступление музыкантов завершит шестичасовой музыкальный марафон на открытии летнего туристического сезона. «Градусы» выйдут на главную сцену в 18:00.

Карта.
Карта.
Источник: организаторы фестиваля «Цветение маральника».

За возможность сделать фестиваль ярче и масштабнее организаторы благодарят генерального спонсора — пятизвездочный гостиничный комплекс Grand Chalet Altay, спонсоров: Новоалтайский маслосырзавод, туристическую компанию «Арго», этно-глэмпинг «Алтайское кочевье», санаторий «Сосновый бор», производителя Алтайской родниковой воды «Салаир», рекламное агентство A-print, рекламную компанию «ГудАрт», партнеров — компании «ХАНИВЭЙ», 2ГИС, «Бочкари», «Киприно», «Рикон», «Зимаречье» и Барнаульский молочный комбинат.

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Причина 2: Много музыки

На «Цветении маральника» будут работать несколько сцен. На стационарной сцене выступят творческие коллективы региона и пройдет дискотека 80-х.

В 13:00 начинает работу главная сцена. Первым на ней выступит Барнаульский духовой оркестр. Далее — солистка Ольга Семенова.

В 14:45 — по центральной аллее к главной сцене пройдет парад участников фестиваля. 15:00 — стартует церемония открытия с участием барабанщиков Big Drumma Show. За ними на сцену выйдет кавер-группа «Фогель&Ко», которая предваряет выступление хедлайнера фестиваля.

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Причина 3: Вкусная еда

Подкрепиться можно будет в Гастрономической деревне. Здесь будут представлены как сезонные блюда локальной кухни от шеф-поваров кафе и ресторанов, так и традиционные для стритфуда шашлыки и плов. Так ресторан «Сосны» из Grand Chalet Altay предложит гостям печеные пирожки с уткой и капустой, питу с томленым маралом и запеченым баклажаном, шурпу и шашлык. «Алтайское Холмогорье» развивает модную тему гастроботаники. В меню — тар-тар из вяленой телятины с елово-лопуховым айоли, плов на телячьих ребрах с лопухом и нутом, знаменитые кундюбки из крапивного теста.

Кроме того, в зоне гостеприимства можно будет попробовать национальные блюда народов, проживающих на территории Алтайского края.

4
Причина 4: Детская анимация и спортивные активности

На фестивале будет весело и взрослым, и детям. Театр «Куклы-Великаны» устроят для детей игры на меткость, выносливость и сообразительность. Развивающие, исторические и даже придуманные специально к событию!

Студенты колледжа Алтайского госуниверситета помогут гостям фестиваля освоиться в роли человека-паука на мастер-классе по фрироупу. Рядом с веревочной сетью поставят мини-батуты барнаульские тренеры джампинга. Под руководством тренеров можно будет попробовать новый вид кардиотренировки и упражнений на координацию. Казаки будут учить всех желающих фланкировке шашкой.

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Причина 5: Ярмарка ремесленников и мастер-классы

На традиционной ярмарке ремесленников можно будет не только приобрести сувениры, но и чему-то научиться: мастера проведут бесплатные уроки.

Что такое «Цветение маральника»?

«Цветение маральника» — это один из самых известных и красивых праздников, которые проходят в Алтайском крае. Он открывает летний туристический сезон в регионе и посвящён цветению кустарника рододендрон Ледебура, которое в народе называют «маральник». Для гостей готовят программу на любой возраст. На открытой сцене выступают популярные группы, ремесленники проводят мастер-классы в ярмарочных рядах, работают анимационные площадки.

Фестиваль проходит в регионе с 2013 года. Он трижды получал высшую награду Национальной премии Russian Event Awards.

Генеральным спонсором фестиваля в этом году выступил Туркомплекс Гранд Шале Алтай — настоящие пять звёзд в окружении гор на берегу Катуни. Проживание в Grand Chalet Altay предусмотрено в комфортабельных коттеджах в стиле современных шале или стильных номерах отеля. Совершите настоящее кулинарное путешествие по Алтаю в 4 ресторанах a la carte и зарядитесь энергией и здоровьем на весь год в банном комплексе «Кедр и Пар». К услугам гостей туркомплекса огромный подогреваемый открытый бассейн, профессиональный теннисный корт, детский клуб и уютные беседки на обустроенном пляже.

Grand Chalet Altay.
Grand Chalet Altay.
Фото предоставлено компанией Grand Chalet Altay.
Grand Chalet Altay.
Grand Chalet Altay.
Фото предоставлено компанией Grand Chalet Altay.
Grand Chalet Altay.
Grand Chalet Altay.
Фото предоставлено компанией Grand Chalet Altay.
Grand Chalet Altay.
Grand Chalet Altay.
Фото предоставлено компанией Grand Chalet Altay.
Grand Chalet Altay.
Grand Chalet Altay.
Фото предоставлено компанией Grand Chalet Altay.
Grand Chalet Altay.
Grand Chalet Altay.
Фото предоставлено компанией Grand Chalet Altay.

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