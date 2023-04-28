5 причин приехать на фестиваль «Цветение маральника»

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Причина 3: Вкусная еда

Подкрепиться можно будет в Гастрономической деревне. Здесь будут представлены как сезонные блюда локальной кухни от шеф-поваров кафе и ресторанов, так и традиционные для стритфуда шашлыки и плов. Так ресторан «Сосны» из Grand Chalet Altay предложит гостям печеные пирожки с уткой и капустой, питу с томленым маралом и запеченым баклажаном, шурпу и шашлык. «Алтайское Холмогорье» развивает модную тему гастроботаники. В меню — тар-тар из вяленой телятины с елово-лопуховым айоли, плов на телячьих ребрах с лопухом и нутом, знаменитые кундюбки из крапивного теста.

Кроме того, в зоне гостеприимства можно будет попробовать национальные блюда народов, проживающих на территории Алтайского края.