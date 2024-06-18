Причиной массового заражения ботулизмом россиян стала консервированная фасоль

Именно в ней образовался ботулотоксин, задержан директор "Савон-К", эта компания была одним из поставщиков фасоли в "Кухню на районе", сообщает Baza.

По предварительным данным, проблема заключалась в фасоли, которую использовали для приготовления салатов. Пока неизвестно, были ли нарушены нормы хранения или сырье сразу было некачественным. Сейчас офис фирмы "Савон-К" опечатан, фасоль изъята для проверки.

Ботулотоксин попал в салат «Лобио с фасолью», который продавала «Кухня на районе» в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.

Сейчас пострадавшие от коварной фасоли находятся в тяжелом состоянии.

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