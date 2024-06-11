Все детские учреждения Буйнакска переведут на карантин в связи с массовым отравлением.

Создан оперативный штаб.

Что произошло

Отравились почти 300 местных жителей. С 7 по 10 июня в больницы города обратились жители города, указывает Lenta.ru.

Число госпитализированных после массового отравления в Буйнакске увеличилось до 84. Установлено, что все они употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.

Возбуждено уголовное дело. В «Буйнакскводоканале» прошли обыски.

Ранее более 60 россиян отравились едой из бургерной.

У всех выявили признаки острого отравления. Пострадавшие покупали еду — наггетсы — в местной бургерной.

Между тем на Алтае пойдет под суд директор туркомплекса за массовое отравление детей. 16 детей, прибывших из Новосибирска на спортивную смену, и девять работников комплекса заразились кишечной инфекцией. Их госпитализировали.

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