Принцип действия рабочих пропусков в регионах разъяснили в Минкомсвязи

Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК .

Такой вид пропусков предназначен для работников, которые посещают офис эпизодически. Если присутствие сотрудника на рабочем месте требуется на постоянной основе, то заявку должен подать работодатель, объяснил чиновник.

В заявке обязательно должен быть указан СНИЛС работника, а корректность данных будет проверять Пенсионный фонд, уточнил он, пишет РИА Новости.

Ранее в Минкомсвязи сообщили — цифровые пропуска будут внедрены в 21 российском регионе, в том числе, в Сибири.

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков позволит работодателем подавать через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг список сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.

Ранее алтайский минтранс в Instagram опубликовал разъяснения для всех желающих выехать из региона и отправиться в Москву.

В адрес правительства края поступило обращение из Москвы, в котором говорится, что в соответствии с указом мэра Сергея Собянина введен режим с использованием цифровых пропусков для передвижения по столице.

Тех, кто появятся в Москве без пропуска, привлекут к административной ответственности.