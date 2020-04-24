Жителям Алтайского края запретили ездить в Москву без специального пропуска

Алтайский минтранс в своем Instagram опубликовал разъяснения для всех желающих выехать из региона и отправиться в Москву.

В адрес правительства края поступило обращение из Москвы, в котором говорится, что в соответствии с указом мэра Сергея Собянина введен режим с использованием цифровых пропусков для передвижения по столице.

Тех, кто появятся в Москве без пропуска, привлекут к административной ответственности.

«Продажа билетов на всех видах транспорта с конечным или остановочным пунктом в Москве должна осуществляться исключительно лицам, имеющим оформленные в установленном порядке пропуска на дату прибытия в город», — подчеркнули в минтрансе.

Компании, которые занимаются продажей билетов, должны указывать на проездном документе информацию об имеющемся пропуске. При наличии такой технической возможности.

«В случае отсутствия указанного документа — отказывать в поездке», — дали указание в минтрансе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сибири готовятся к электронным пропускам — как в Москве. В столице такая система начала работать с 15 апреля. Пропуска трех видов — для поездок на работу, в больницы и поликлиники, а также в «личных целях».