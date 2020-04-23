В Сибири готовятся к электронным пропускам, но вводить их будут «не бездумно»

Травников подчеркнул, что на данный момент пропуска не внедряют, потому что ситуация остается спокойной.
«Мы нашли возможность разрешить большей части наших предприятий, в частности промышленным и строительным компаниям, приступить к работе. В этой ситуации бездумно копировать опыт Москвы, и внедрять жесткий пропускной режим, наверное, было бы неправильно. Но еще раз повторяю: мы к этому готовимся, в том числе готовим юридическую и технологическую базу по внедрению электронных пропусков», — отметил губернатор.
Травников разъяснил, что эту меру могут ввести для того, чтобы «минимизировать количество бесцельных перемещений».
В частности, пропуска планируют использовать для контроля за автомобилями. Это, по мнению губернатора, позволит воспрепятствовать распространению коронавируса из Новосибирска, где находится наибольшее число зараженных, в районы.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России. Такую инициативу он высказал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.
В Москве система начала работать с 15 апреля. Пропуска трех видов — для поездок на работу, в больницы и поликлиники, а также в «личных целях».
Позже в Минкомсвязи сообщили, что Федеральную платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 российском регионе. В каких именно, не уточнили. Известно, что соответствующие заявки подали власти регионов.