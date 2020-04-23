В Сибири готовятся к электронным пропускам, но вводить их будут «не бездумно»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал в прямом эфире « Вести Новосибирск » о том, что в регионе готовятся к введению электронных пропусков.

Травников подчеркнул, что на данный момент пропуска не внедряют, потому что ситуация остается спокойной.

«Мы нашли возможность разрешить большей части наших предприятий, в частности промышленным и строительным компаниям, приступить к работе. В этой ситуации бездумно копировать опыт Москвы, и внедрять жесткий пропускной режим, наверное, было бы неправильно. Но еще раз повторяю: мы к этому готовимся, в том числе готовим юридическую и технологическую базу по внедрению электронных пропусков», — отметил губернатор.

Травников разъяснил, что эту меру могут ввести для того, чтобы «минимизировать количество бесцельных перемещений».

В частности, пропуска планируют использовать для контроля за автомобилями. Это, по мнению губернатора, позволит воспрепятствовать распространению коронавируса из Новосибирска, где находится наибольшее число зараженных, в районы.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Twitter.com.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России. Такую инициативу он высказал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.

В Москве система начала работать с 15 апреля. Пропуска трех видов — для поездок на работу, в больницы и поликлиники, а также в «личных целях».

Позже в Минкомсвязи сообщили, что Федеральную платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 российском регионе. В каких именно, не уточнили. Известно, что соответствующие заявки подали власти регионов.