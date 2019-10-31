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Прирастать вместе с фондом

Рубцовское кафе «Танит» благодаря финансовой помощи Алтайского фонда микрозаймов расширило производство и увеличило штат сотрудников.

Рубцовское кафе «Танит».
Рубцовское кафе «Танит».
Фото предоставлено Алтайским фондом микрозаймов.

Татьяна Езерская,
представитель малого предприятия:

Займ на инвестиции в размере 2 млн рублей по адекватной процентной ставке стал для нас настоящей палочкой-выручалочкой, до этого мы брали кредиты в банках под высокие проценты.

По словам Татьяны Езерской, полученные средства дали возможность быстро провести весь объем работ. За два месяца рядом с кафе выросла терраса, благодаря этому расширилась площадь заведения и увеличилось число посадочных мест.

Татьяна Езерская,
представитель малого предприятия:

Предполагали, что будем строиться потихоньку при появлении свободных средств, а, получив займ, смогли отстроиться за лето. Сказалось еще и то, что был готов проект террасы.

Сейчас на террасе «Танита» жарят шашлыки и устраивают вечеринки. Штат сотрудников вырос на четыре человека: двух барменов и двух поваров-шашлычников.

Рубцовское кафе «Танит».
Рубцовское кафе «Танит».
Фото предоставлено Алтайским фондом микрозаймов.
Рубцовское кафе «Танит».
Рубцовское кафе «Танит».
Фото предоставлено Алтайским фондом микрозаймов.
Рубцовское кафе «Танит».
Рубцовское кафе «Танит».
Фото предоставлено Алтайским фондом микрозаймов.

Кстати, о процентах. Процентные ставки Алтайского фонда микрозаймов зависят от ключевой ставки Банка России на дату заключения договора. 25 октября произошло снижение ключевой ставки до 6,5%. И это еще более удешевило займы для предпринимателей Алтайского края, снижение составило от 0,25 до 0,5% в зависимости от вида займа.

К примеру, для предпринимателей из моногородов, реализующих приоритетные проекты и имеющих залоговое обеспечение, — ставка по займам сейчас составляет 3,25% годовых. В Алтайском крае статус моногорода имеют Новоалтайск, Заринск, Алейск, Яровое, Степное Озеро. Для остальных заемщиков, желающих взять займ на срок до 12 месяцев, процентная ставка теперь составляет 5% годовых. Для заемщиков на срок свыше 12 месяцев — ставка 6,5% годовых. Данные ставки действуют на кредитные продукты при наличии залога.

Стать заемщиком Алтайского фонда микрозаймов могут субъекты микро- и малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозпотребкооперативы. Для этого в т.ч. необходимо соответствовать следующим критериям: регистрация СМП в качестве налогоплательщика на территории Алтайского края; отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам; отсутствие процедур банкротства в предшествующие два года. Кроме того, АФМ не выдает займы кредитным и/или страховым организациям, страховым или кредитным кооперативам, лизинговым и факторинговым компаниям, микрофинансовым организациям, инвестиционным и негосударственным пенсионным фондам, игрокам рынка ценных бумаг, ломбардам и иным некредитным финансовом организациям.

Рассчитать свой займ на оборотные средства или инвестиции можно по ссылке: afmz.ru/poluchit-zaye/, а подробности уточнить по телефону в Барнауле 53−70−80

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов»

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