Прирастать вместе с фондом

Татьяна Езерская,

представитель малого предприятия:

Займ на инвестиции в размере 2 млн рублей по адекватной процентной ставке стал для нас настоящей палочкой-выручалочкой, до этого мы брали кредиты в банках под высокие проценты.

По словам Татьяны Езерской, полученные средства дали возможность быстро провести весь объем работ. За два месяца рядом с кафе выросла терраса, благодаря этому расширилась площадь заведения и увеличилось число посадочных мест.

Татьяна Езерская,

представитель малого предприятия:

Предполагали, что будем строиться потихоньку при появлении свободных средств, а, получив займ, смогли отстроиться за лето. Сказалось еще и то, что был готов проект террасы.

Сейчас на террасе «Танита» жарят шашлыки и устраивают вечеринки. Штат сотрудников вырос на четыре человека: двух барменов и двух поваров-шашлычников.

Рубцовское кафе «Танит». Фото предоставлено Алтайским фондом микрозаймов. Рубцовское кафе «Танит». Фото предоставлено Алтайским фондом микрозаймов. Рубцовское кафе «Танит». Фото предоставлено Алтайским фондом микрозаймов.

Кстати, о процентах. Процентные ставки Алтайского фонда микрозаймов зависят от ключевой ставки Банка России на дату заключения договора. 25 октября произошло снижение ключевой ставки до 6,5%. И это еще более удешевило займы для предпринимателей Алтайского края, снижение составило от 0,25 до 0,5% в зависимости от вида займа.

К примеру, для предпринимателей из моногородов, реализующих приоритетные проекты и имеющих залоговое обеспечение, — ставка по займам сейчас составляет 3,25% годовых. В Алтайском крае статус моногорода имеют Новоалтайск, Заринск, Алейск, Яровое, Степное Озеро. Для остальных заемщиков, желающих взять займ на срок до 12 месяцев, процентная ставка теперь составляет 5% годовых. Для заемщиков на срок свыше 12 месяцев — ставка 6,5% годовых. Данные ставки действуют на кредитные продукты при наличии залога.

Стать заемщиком Алтайского фонда микрозаймов могут субъекты микро- и малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозпотребкооперативы. Для этого в т.ч. необходимо соответствовать следующим критериям: регистрация СМП в качестве налогоплательщика на территории Алтайского края; отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам; отсутствие процедур банкротства в предшествующие два года. Кроме того, АФМ не выдает займы кредитным и/или страховым организациям, страховым или кредитным кооперативам, лизинговым и факторинговым компаниям, микрофинансовым организациям, инвестиционным и негосударственным пенсионным фондам, игрокам рынка ценных бумаг, ломбардам и иным некредитным финансовом организациям.

Рассчитать свой займ на оборотные средства или инвестиции можно по ссылке: afmz.ru/poluchit-zaye/, а подробности уточнить по телефону в Барнауле 53−70−80

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов»