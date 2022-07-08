Приведет ли высокая инфляция 2022 года к резкому росту тарифов на Алтае в 2023-м

Да, влияет. Как объяснил Олег Колосков, законодательством предусматривается учет при установлении регулируемых цен и тарифов макроэкономических показателей — индексов прошлого года потребительских цен и цен производителей ресурсов.
Чтобы у коммунальных предприятий хватило денег на предоставление услуг, отвечающих требованиям надежности и качества, эти факторы должны быть учтены при утверждении тарифов на 2023 год.
Ранее altapress.ru приводил пример: в Барнауле цена на тепловую энергию устнавливается так: уровень инфляции в предыдущем году плюс 2%.
Увы, точного ответа пока нет. Прогноз индекса потребительских цен является предварительным, и текущие темпы инфляции не следует проецировать на динамику тарифов 2023 года, считает Олег Колосков.
Но какой бы ни была инфляция, сохраняются ограничения роста платежей за коммунальные услуги. Ежегодно правительство РФ устанавливает для регионов предельный индекс роста платы граждан (а в дальнейшем губернатор края утверждает предельный индекс для каждого муниципалитета).
Так, в 2022 году в районах края рост платежа не мог быть выше 6,2%, в Барнауле «планка» составила 6,7%. Но параметры, определяющие допустимый размер платежей в 2023 году, пока неизвестны — их определит правительство РФ осенью.
Такая ситуация сложиться может. Но такое превышение компенсируют населению — причем независимо от уровня доходов и льгот потребителей. Компенсацию выплачивают органы местного самоуправления при поддержке из краевого бюджета, объяснил Олег Колосков.
Чиновник также добавил, что ситуация находится на контроле правительства края и при необходимости будут приняты меры для обеспечения доступности коммунальных услуг для населения.
Кроме того, отдельным категориям населения края предоставляют субсидии. Их могут оформить граждане, если оплата жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе их семьи составляет 22% (или 18% для семей со среднедушевым доходом до двух краевых прожиточных минимумов).
В целом по России инфляция на 1 июля составила 16,19% к 1 июля 2021 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития РФ. Это означает, что инфляция после скачка в марте плавно снижается.