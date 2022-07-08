8 июля
﻿
Потребитель

Приведет ли высокая инфляция 2022 года к резкому росту тарифов на Алтае в 2023-м

Инфляция в первую половину 2022 года оказалась намного выше, чем в предыдущие несколько лет: в Алтайском крае в мае она составила 18,89% к маю прошлого года. Между тем, замруководителя управления по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков подтвердил, что уровень инфляции учитывают при расчете тарифов коммунальщикам. Означает ли это, что тарифы на газ, воду, свет и тепло в 2023 году возрастут столь же значительно?

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru
1 Влияет ли инфляция на коммунальные тарифы?

Да, влияет. Как объяснил Олег Колосков, законодательством предусматривается учет при установлении регулируемых цен и тарифов макроэкономических показателей — индексов прошлого года потребительских цен и цен производителей ресурсов.

Чтобы у коммунальных предприятий хватило денег на предоставление услуг, отвечающих требованиям надежности и качества, эти факторы должны быть учтены при утверждении тарифов на 2023 год.

Ранее altapress.ru приводил пример: в Барнауле цена на тепловую энергию устнавливается так: уровень инфляции в предыдущем году плюс 2%.

Успеть за ценами.
Успеть за ценами.
Pixabay.com
2 Насколько все же могут увеличиться тарифы в 2023 году?

Увы, точного ответа пока нет. Прогноз индекса потребительских цен является предварительным, и текущие темпы инфляции не следует проецировать на динамику тарифов 2023 года, считает Олег Колосков.

Но какой бы ни была инфляция, сохраняются ограничения роста платежей за коммунальные услуги. Ежегодно правительство РФ устанавливает для регионов предельный индекс роста платы граждан (а в дальнейшем губернатор края утверждает предельный индекс для каждого муниципалитета).

Так, в 2022 году в районах края рост платежа не мог быть выше 6,2%, в Барнауле «планка» составила 6,7%. Но параметры, определяющие допустимый размер платежей в 2023 году, пока неизвестны — их определит правительство РФ осенью.

Цены меняются неравномерно.
Цены меняются неравномерно.
Pixabay.com
3 Может ли рост платежа на набор коммунальных услуг превысить предельный индекс?

Такая ситуация сложиться может. Но такое превышение компенсируют населению — причем независимо от уровня доходов и льгот потребителей. Компенсацию выплачивают органы местного самоуправления при поддержке из краевого бюджета, объяснил Олег Колосков.

Чиновник также добавил, что ситуация находится на контроле правительства края и при необходимости будут приняты меры для обеспечения доступности коммунальных услуг для населения.

Кроме того, отдельным категориям населения края предоставляют субсидии. Их могут оформить граждане, если оплата жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе их семьи составляет 22% (или 18% для семей со среднедушевым доходом до двух краевых прожиточных минимумов).

В целом по России инфляция на 1 июля составила 16,19% к 1 июля 2021 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития РФ. Это означает, что инфляция после скачка в марте плавно снижается.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость