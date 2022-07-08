Приведет ли высокая инфляция 2022 года к резкому росту тарифов на Алтае в 2023-м

1 Влияет ли инфляция на коммунальные тарифы?

Да, влияет. Как объяснил Олег Колосков, законодательством предусматривается учет при установлении регулируемых цен и тарифов макроэкономических показателей — индексов прошлого года потребительских цен и цен производителей ресурсов.

Чтобы у коммунальных предприятий хватило денег на предоставление услуг, отвечающих требованиям надежности и качества, эти факторы должны быть учтены при утверждении тарифов на 2023 год.

Ранее altapress.ru приводил пример: в Барнауле цена на тепловую энергию устнавливается так: уровень инфляции в предыдущем году плюс 2%.