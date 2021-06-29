Продконтроль. Как регулируются цены на сахар и подсолнечное масло в Барнауле

30 июня состоится прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным. Одной из главных тех в рамках этого политического шоу станет рост цен на продукты и услуги. Жители страны давно не верят официальным заявлениям про инфляцию, а верят своим глазам, когда видят, как подорожало все в магазинах. Altapress.ru решил провести небольшую операцию «Продконтроль» — посетить несколько торговых сетей, чтобы увидеть, какие цены сложились на сахар и подсолнечное масло.

Цена на сахар и подсолнечное масло в Барнауле в конце июня 2021 года.

С чего все началось

Напомним: еще в апреле председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 9 млрд рублей, которые получат производители сахара и подсолнечного масла. Данная мера, по оценкам кабмина, позволит регулировать розничные цены на эти продукты.

Михаил Мишустин в Барнауле. altapress.ru.

В пояснительной записке указывается, что производители подсолнечного масла и сахара-песка получат частичную компенсацию затрат на изготовление и реализацию продуктов.

Компенсацию должны были получить только те производители, которые участвуют в соглашении о стабилизации цен на продовольственные товары.

Выделенные средства, по словам Мишустина, позволят зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а также 1 литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Ожидалось, что по таким ценам в России будет реализовано не менее 600 тыс. литров масла и не менее 600 тыс. тонн сахара.

Важно заметить, что по всей России правительственная стабилизация цен на подсолнечное масло продолжит действовать до 1 октября текущего года, цены на сахар же перестали контролироваться еще 1 июня.

Однако, в Минсельхозе России предостерегли граждан, что дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины и тем, что предприятия получат новую поддержку от государства, в виде субсидий за произведенный и поставленный в торговые сети продукт.

Цена на сахар и подсолнечное масло в Барнауле в конце июня 2021 года. Анна Молчанова.

Что мы увидели в магазинах Барнаула

Итак, цена для розничных покупателей, согласно постановлению Мишустина, должна быть не выше 110 рублей за литр подсолнечного масла, а максимальная цена за 1 кг сахара в розницу желательна в размере около 46 рублей.

Начнем с масла. Оказалось, что барнаульскому покупателю вполне реально найти его по соответствующей государственному регулированию цене. Например, стоимость 1 литра масла таких торговых марок как «Слобода» и «Золотая семечка» в торговых сетях «Магнит» и «Пятерочка» составляет 109 рублей. Но мы заметили, что здесь же алтайские производители реализуют свой продукт по более высокой цене.

Цена на сахар и подсолнечное масло в Барнауле в конце июня 2021 года. Анна Молчанова.

В самой распространенной в крае сети магазинов «Мария-Ра» прилавки с подсолнечным маслом оказались почти пустыми. И покупателям приходилось выбирать либо действительно дорогое алтайское масло (выше 150 рублей за литр), либо продукт с добавлением более высокого качества (оливковое, кукурузное масло и т.д.), что разумеется повышает его стоимость.

Здесь показательно, что даже товар собственной торговой марки «Плати меньше, живи лучше» сейчас в «Мария-Ра» реализуется по 117 рублей за литр.

Цена на сахар и подсолнечное масло в Барнауле в конце июня 2021 года. Анна Молчанова.

С сахаром же дело обстоит немного иначе. С ним в принципе выбор в магазинах небольшой, в основном это продукт собственной торговой марки, цена за который всегда и была невысокой. Сейчас же она превышает недавно переставшую действовать максимальную стоимость (46 рублей) совсем незначительно — за 48−49 рублей можно купить 1 кг сахара в «Мария-Ра», «Магните» и «Пятерочке».

Цена на сахар и подсолнечное масло в Барнауле в конце июня 2021 года. Анна Молчанова.

Однако сахар других производителей, которых сейчас в магазинах не так много, имеют цену значительно выше (более 70 рублей за килограмм).

Altapress.ru продолжит рейд по магазинам в рамках рубрики «Продконтроль». Поможем чиновникам и органам статистики увидеть реальную потребительскую корзину. Цены на какие продукты нужно проверить — пишите в комментариях.

Анна Молчанова