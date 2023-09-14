14 сентября
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Профессиональное вскрытие дверных замков: прибытие в течение 20 минут

В ситуации, когда невозможно открыть дверной замок даже при наличии ключей, может оказаться каждый человек. Замочные механизмы со временем изнашиваются, отдельные комплектующие выходят из строя. Нередки ситуации, которые ключи утеряны или забыты в доме, а дверь захлопнулась. В любой из этих ситуаций не стоит паниковать, но и не нужно самостоятельно вскрывать двери. Вы можете не открыть замок, но при этом превратить небольшой дефект в более масштабную поломку, повредить дверное полотно. Результатом станут дополнительные расходы.

Замки.
Замки.
Фото: ru.freepik.com, автор macrovector.

Если вы хотите быстро и аккуратно открыть входную дверь в квартиру или в частный дом, то в Санкт-Петербурге обратиться за помощью можно в службу «РусГостСервис». Здесь работают квалифицированные сотрудники, которые проведут вскрытие дверных замков российского и импортного производства в течение нескольких минут. Среднее время прибытие мастера после оформления заявки на сайте или по телефону составляет 20 минут. Воспользоваться услугами опытных мастеров можно в любое время дня и ночи, так как она работает 24/7.

Порядок оказания услуги по вскрытию входной двери

При оформлении заказа онлайн или по телефону нужно предоставить оператору детальную информацию:

  • тип запорного устройства и срок службы;
  • материал двери;
  • характер поломки.

Это позволит после анализа информации мастеру взять с собой необходимые инструменты и комплектующие, чтобы качественно и оперативно выполнить работу. Непосредственно перед вскрытием проводится предварительный осмотр механизма. Вся работа выполняется аккуратно. Гарантируется сохранность и невредимость дверного полотна.

Профессиональное вскрытие дверных замков: прибытие в течение 20 минут.
Профессиональное вскрытие дверных замков: прибытие в течение 20 минут.
Фото предоставлено службой «РусГостСервис».

Дополнительно на месте мастера службы «РусГостСервис» проведут осмотр двери и замка, оценят их на взломостойкость. Если износились отдельные компоненты, то будет выполнена качественная замена. На установленные комплектующие предоставляется официальная гарантия качества. При необходимости мастер выполняет полностью демонтаж старого замочного механизма и устанавливает новый замок, подобранный с учетом запросов заказчика. После завершения установочных работ выполняются настройки нового запорного механизма. Если вы затрудняетесь с выбором дверного замка или двери, то мастера службы «РусГостСервис» проконсультируют вас по всем вопросам, а также дадут рекомендации по правильному уходу для продления срока службы.

Служба «РусГостСервис».
Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Невский район, ул. Ольги Берггольц, дом 5, ст. Метро "Елизаровская"

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