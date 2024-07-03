Пользователи сначала не могли зайти в приложение. Со второй попытки получалось. Только Сбербанк показал неверные суммы на счетах. А потом перестал показывать счета не открывает. И люди не могли перевести деньги. Такая ситуация сложилась в Новосибирске.

Потом появились сообщения, что приложение временно недоступно.

Сайт downdetector, на котором можно сообщить о сбое в приложении, показывает, что 3 июля количество жалоб увеличилось.

На момент написания новости в Барнауле — Алтайский край — приложение открывалось.

В Иркутске банкоматы два часа назад не работали. Однако час назад появились сообщения, что приложение заработало. О бакоматах пока неизвестно.

На Дальнем Востоке тоже наблюдались проблемы.

Комментарий Сбербанка для altapress.ru:

"В ночь со 2 на 3 июля Сбер проводил плановые технические работы, в ходе которых могли наблюдаться частичные сложности в проведении ряда операций в некоторых регионах. Работы проводились в ночное время на большей части России, когда наблюдается минимальная активность клиентов. Приносим извинения клиентам, которые столкнулись с затруднениями при использовании наших сервисов. В настоящее время все сервисы банка работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Два дня назад был глобальный сбой произошел в работе Альфа-банка.

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