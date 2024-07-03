3 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Произошел сбой в работе приложения Сбера

Утром 3 июля в приложении Сбера произошел сбой, сообщает НГС.

Пользователи сначала не могли зайти в приложение. Со второй попытки получалось. Только Сбербанк показал неверные суммы на счетах. А потом перестал показывать счета не открывает. И люди не могли перевести деньги. Такая ситуация сложилась в Новосибирске.

Потом появились сообщения, что приложение временно недоступно.

Сайт downdetector, на котором можно сообщить о сбое в приложении, показывает, что 3 июля количество жалоб увеличилось.

На момент написания новости в Барнауле — Алтайский край — приложение открывалось.

В Иркутске банкоматы два часа назад не работали. Однако час назад появились сообщения, что приложение заработало. О бакоматах пока неизвестно.

На Дальнем Востоке тоже наблюдались проблемы.

Комментарий Сбербанка для altapress.ru:

"В ночь со 2 на 3 июля Сбер проводил плановые технические работы, в ходе которых могли наблюдаться частичные сложности в проведении ряда операций в некоторых регионах. Работы проводились в ночное время на большей части России, когда наблюдается минимальная активность клиентов. Приносим извинения клиентам, которые столкнулись с затруднениями при использовании наших сервисов. В настоящее время все сервисы банка работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Два дня назад был глобальный сбой произошел в работе Альфа-банка.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость