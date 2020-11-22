Производитель вакцины «Спутник V» заявил, что ее цена будет «намного ниже» американской

Глава Moderna Стефан Бансель заявил, что в его компании «не заинтересованы в максимальной прибыли» и назвал установленную цену «справедливой» с учетом того, во сколько системе здравоохранения обходится лечение одного тяжелобольного.
Производитель российской вакцины «Спутник V» в свою очередь сообщил, что ее цена будет «намного ниже», чем у вакцины от Moderna и от Pfizer (последняя будет стоить 18 долларов).
Стоимость дозы «Спутника» в Российском фонде прямых инвестиций назовут на следующей неделе.
Ранее стало известно, что Новосибирский государственный научный центр «Вектор» разрабатывает еще три вакцины от коронавируса.