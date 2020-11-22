Производитель вакцины «Спутник V» заявил, что ее цена будет «намного ниже» американской

В американской компании Moderna рассказали, что одна доза вакцины от COVID-19 будет стоить от 25 до 37 долларов. Как сообщает «Медуза», спустя несколько часов после этого заявления производитель российской вакцины заявил, что цена на «Спутник V» будет «намного ниже».

Глава Moderna Стефан Бансель заявил, что в его компании «не заинтересованы в максимальной прибыли» и назвал установленную цену «справедливой» с учетом того, во сколько системе здравоохранения обходится лечение одного тяжелобольного.

Производитель российской вакцины «Спутник V» в свою очередь сообщил, что ее цена будет «намного ниже», чем у вакцины от Moderna и от Pfizer (последняя будет стоить 18 долларов).

Стоимость дозы «Спутника» в Российском фонде прямых инвестиций назовут на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Новосибирский государственный научный центр «Вектор» разрабатывает еще три вакцины от коронавируса.