Еще три вакцины против COVID-19 разрабатывают в Сибири

Напомним, в «Векторе» уже разработали зарегистрированную вакцину «ЭпиВакКорона» — на основе пептидных антигенов.
Работы ведут еще над тремя вариантами, которые в настоящее время находятся на различных этапах исследования.
«С учетом полученных экспериментальных результатов мы выбрали четыре вакцины в качестве перспективных для профилактики COVID-19», — рассказали в ведомстве.
Разрабатывают рекомбинантные вакцины, в основе каждой свой вирус — везикулярного стоматита, кори и гриппа А.
Кстати, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибирском федеральном округе (СФО) формируется новая мутация коронавируса.
Ранее в «Векторе» нашли потенциально интересное средство против COVID-19, которое содержится в грибах, растущих на русских березках.