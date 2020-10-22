Вакцину «Вектора» от коронавируса испытают в Алтайском крае

«Мы уже выходим на первый выпуск пострегистрационных промышленных серий нашей вакцины», — сказал Ринат Максютов.
Он отметил, что в клинических исследованиях вакцины в первую очередь примут участие 150 добровольцев старше 60 лет. Далее они пройдут на лицах старше 18 лет, а также без возрастного ограничения — как с хроническими заболеваниями, так и здоровые добровольцы.
Сначала препарат будет опробоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Сахалинской областях и Алтайском крае. Затем география проведения пострегистрационных клинических испытаний будет расширяться.
В гражданский оборот вакцина «ЭпиВакКорона» может быть запущена в ноябре этого года.
Ранее Altapress.ru рассказывал, что у вакцины «Вектора» много противопоказаний. Ее необходимо с осторожностью ставить пациентам с заболеваниями почек, печени, нарушениями эндокринной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями.