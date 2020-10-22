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Здоровье

Вакцину «Вектора» от коронавируса испытают в Алтайском крае

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», выходит на первый выпуск пострегистрационных промышленных серий, рассказал «Российской газете» глава «Вектора» Ринат Максютов. По его словам, вакцина пройдет клинические испытания в нескольких регионах, среди которых Алтайский край.

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com

«Мы уже выходим на первый выпуск пострегистрационных промышленных серий нашей вакцины», — сказал Ринат Максютов.

Он отметил, что в клинических исследованиях вакцины в первую очередь примут участие 150 добровольцев старше 60 лет. Далее они пройдут на лицах старше 18 лет, а также без возрастного ограничения — как с хроническими заболеваниями, так и здоровые добровольцы.

Сначала препарат будет опробоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Сахалинской областях и Алтайском крае. Затем география проведения пострегистрационных клинических испытаний будет расширяться.

В гражданский оборот вакцина «ЭпиВакКорона» может быть запущена в ноябре этого года.

Ранее Altapress.ru рассказывал, что у вакцины «Вектора» много противопоказаний. Ее необходимо с осторожностью ставить пациентам с заболеваниями почек, печени, нарушениями эндокринной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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