Вакцину «Вектора» от коронавируса испытают в Алтайском крае

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», выходит на первый выпуск пострегистрационных промышленных серий, рассказал «Российской газете» глава «Вектора» Ринат Максютов. По его словам, вакцина пройдет клинические испытания в нескольких регионах, среди которых Алтайский край.