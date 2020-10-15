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Здоровье

Стало известно, кому противопоказана вакцина «Вектора»

Инструкцию по применению вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19, которую разработали специалисты новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», разместили в Государственном реестре лекарственных средств.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
http://zdravalt.ru/

Применение препарата возможно только в условиях медорганизаций, «имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном законодательством порядке», говорится в инструкции.

Вакцину необходимо с осторожностью ставить пациентам с заболеваниями почек, печени, нарушениями эндокринной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Если после введения первой дозы препарата наблюдается аллергическая реакция, вводить вторую запрещается.

Президент РФ Владимир Путин 14 октября объявил о регистрации вакцины «ЭпиВакКорона».

О вакцине

Препарат содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета, уверяют ученые.

Первыми вакцину получат участники пострегистрационных клинических исследований (так называемый третий этап), число которых составит 30 тыс. человек.

Также вакцину протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет. Это будет отдельное исследование.

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