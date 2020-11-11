Новое средство против COVID-19 нашли в грибах, растущих на русских березках

В новосибирском федеральном центре «Вектор» выяснили, что экстракт чаги — березового гриба — подавляет развитие коронавируса, сообщает издание Сибирского отделения РАН « Наука из первых рук ».

Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» исследовали «корявые темные наросты на стволах живых берез, которые в народе называют чагой».

Лечебные свойства этого гриба давно известны: на Руси чай из чаги применяли для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний, болезней печени, сердца, туберкулеза, а также различных опухолей.

С 2008 года в центре извлекали из березового гриба водные экстракты и пигменты меланины, которые подавляли все исследованные в работе вирусы, включая ВИЧ.

«Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов», — рассказали в «Векторе».

Гриб чага на березе. scfh.ru.

По итогам работы специалисты подали заявку на изобретение «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus».

В заявке на патент исследователи привели несколько способов приготовления концентрированных водных экстрактов чаги, один из которых можно использовать в домашних условиях.

Поскольку чага нетоксична, в день можно употреблять 150−200 мл концентрата, принимая его равномерно в течение дня. Например, по глотку каждые 15−20 минут, запивая водой.

«Исследователи в первую очередь возлагали надежды на уже продающийся в аптеках препарат бефунгин — концентрированный водный экстракт чаги с добавлением солей кобальта и этилового спирта. Однако этот препарат, в отличие от водных экстрактов чаги, проявил слабую активность в отношении SARS-CoV-2», — поясняет издание.

Дмитрий Медведев в центре вирусологии «Вектор». government.ru

Завлабораторией микологии «Вектора» Тамара Теплякова отметила, что эффективность экстракта чаги она проверила на себе, муже, родственниках и коллегах, которые заболели COVID-19. У всех через 5−7 дней симптомы инфекции исчезали.

«Чтобы получить на основе чаги лекарственный препарат или БАД необходимы дальнейшие исследования. Но в любом случае безопасные экстракт и обычный чай из чаги можно принимать в профилактических целях — для снижения риска заболеть не только вирусными, но и онкологическими болезнями», — подчеркнуло издание.

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