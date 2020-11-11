Новое средство против COVID-19 нашли в грибах, растущих на русских березках

Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» исследовали «корявые темные наросты на стволах живых берез, которые в народе называют чагой».
Лечебные свойства этого гриба давно известны: на Руси чай из чаги применяли для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний, болезней печени, сердца, туберкулеза, а также различных опухолей.
С 2008 года в центре извлекали из березового гриба водные экстракты и пигменты меланины, которые подавляли все исследованные в работе вирусы, включая ВИЧ.
«Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов», — рассказали в «Векторе».
По итогам работы специалисты подали заявку на изобретение «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus».
В заявке на патент исследователи привели несколько способов приготовления концентрированных водных экстрактов чаги, один из которых можно использовать в домашних условиях.
Поскольку чага нетоксична, в день можно употреблять 150−200 мл концентрата, принимая его равномерно в течение дня. Например, по глотку каждые 15−20 минут, запивая водой.
«Исследователи в первую очередь возлагали надежды на уже продающийся в аптеках препарат бефунгин — концентрированный водный экстракт чаги с добавлением солей кобальта и этилового спирта. Однако этот препарат, в отличие от водных экстрактов чаги, проявил слабую активность в отношении SARS-CoV-2», — поясняет издание.
Завлабораторией микологии «Вектора» Тамара Теплякова отметила, что эффективность экстракта чаги она проверила на себе, муже, родственниках и коллегах, которые заболели COVID-19. У всех через 5−7 дней симптомы инфекции исчезали.
«Чтобы получить на основе чаги лекарственный препарат или БАД необходимы дальнейшие исследования. Но в любом случае безопасные экстракт и обычный чай из чаги можно принимать в профилактических целях — для снижения риска заболеть не только вирусными, но и онкологическими болезнями», — подчеркнуло издание.
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Терапевтическое действие чаги ученые объясняют широким спектром биологически активных компонентов, которые формируются при тесном взаимодействии березы и гриба.
Среди них — высокомолекулярные водорастворимые меланины (до 30%), образующие комплекс с противоопухолевой активностью, птерины с цитостатическим действием, стероидные вещества, а также полисахариды, органические кислоты, свободные фенолы, флавоноиды и так далее. В чаге много и микроэлементов, в первую очередь марганца, который служит активатором ферментов.