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Стало известно, почему трое алтайских медиков заболели коронавирусом после получения вакцины «Спутник V»

Причиной заражения коронавирусом трех алтайских медиков, которые до этого получили вакцину «Спутник V», могло стать то, что их иммунитет не успел сформироваться к моменту встречи с возбудителем COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на краевое управление печати и массовых коммуникаций.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Напомним, накануне стало известно, что тесты на COVID-19 у троих медиков, которые одни из первых получили вакцину, показали положительный результат.

«Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков», — говорится в официальном заявлении.

Отметим и то, что заболевшие медики уже выздоровели. В том случае, если у них не выработался достаточный иммунитет, им поставят вторую прививку.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Ранее altapress.ru сообщал, что первая партия вакцин от COVID-19 состояла из 42 комплектов.

Вторая партия вакцины в объеме порядка 2 тысяч доз, как ожидается, поступит в регион в начале 2021 года.

По данным на 10 ноября, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии составило 21 499 человек, выздоровели всего 18 090. За весь период умерло 900 человек.

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