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Жизнь

«Таких людей на фронте расстреляли бы»: глава минздрава начал гонения на расплакавшегося фельдшера

Глава Минздрава Хакасии обрушился с обвинениями на фельдшера Полину Панину, которая ранее разрыдалась, когда умоляла госпитализировать 90-летнюю бабушку с поражением легких, сообщает «Юг Сибири».

Фельдшер Полина Панина. Хакасия.
Фельдшер Полина Панина. Хакасия.
instagram.com/polinkapanina7777.

Напомним, пенсионерку отказались принимать на госпитализацию в Абакане.

Фельдшер не выдержала и расплакалась: она заявила, что в последнее время возит людей по больницам и почти всегда получает отказ.

«Ее домой умирать не повезу! 90 лет человеку! Войну пережил! Вы что творите?! Почему я езжу в скорой помощи, должна плакать и вас умолять?! Это не моя мать и не моя бабушка?!» — со слезами обратилась фельдшер к врачам.

С пенсионеркой приехала дочь, которая также просила найти для матери койку в больнице. Ей ответили, что нет ни одного свободного места.

Видео с фельдшером опубликовали в сети. После этого, по данным издания, глава хакасского минздрава провел планерку на абаканской станции скорой медпомощи, где устроил разнос всем фельдшерам.

«Приехал министр здравоохранения республики и вместо того, чтобы как-то поддержать и подбодрить фельдшеров и врачей скорой помощи, начались гонения! Были произнесены такие слова, что таких фельдшеров, как Полина, тех кто пошел против и кто решил огласить проблему с нехваткой койко-мест, на фронте расстреляли бы!» — рассказала старшая сестра фельдшера Анна Исакова.

По ее словам, в речи министра прозвучали такие слова и фразы: «провокаторы», «дискредитируете власть», «показуха».

Фельдшер Полина Панина. Хакасия.
Фельдшер Полина Панина. Хакасия.
instagram.com/polinkapanina7777.

В своем Instagram, который на данный момент Полина уже закрыла, она рассказала, почему расплакалась в инфекционной больнице и сорвалась на крик.

«Я привыкла полностью отдаваться своей работе, как и многие уважаемые коллеги, которые в эти тяжелые дни пашут, не поднимая головы. Но жизнь заставила меня широко открыть глаза на малоприятную реальность», — написала она.

Примечательно, что в комментариях к записи появились слова поддержки от местных жителей, которых ранее Полина также возила по больницам и выбивала им места. Они назвали девушку душевной и преданной своей работе.

Стоит отметить, что в своих речах глава минздрава также раскритиковал фельдшера Ивана, который накануне записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, рассказав про критическую ситуацию.

После этого видео министр заявил, что «Бог судья таким медработникам» и пообещал не наказывать за разговорчивость. Однако видео с Полиной, судя по всему, вывело чиновника из себя.

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