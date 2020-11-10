«Я ее домой умирать не повезу»: фельдшер сорвалась и со слезами упрашивала врачей принять 90-летнюю бабушку

В Хакасии фельдшер скорой помощи со слезами на глазах накричала на врачей больницы, которые отказались принимать 90-летнюю бабушку с признаками COVID-19, сообщает ИА «Хакасия» .

Пациентку ночью 8 ноября отказались принимать на госпитализацию в Абакане. В больницу 90-летнею пенсионерку привезли на машине скорой помощи.

После отказа фельдшер не выдержала и расплакалась. Она криком рассказала врачам, что в последнее время возит людей по больницам и везде получает отказ.

«Ее домой умирать не повезу! 90 лет человеку! Войну пережил! Вы что творите?! Почему я езжу в скорой помощи, должна плакать и вас умолять?! Это не моя мать и не моя бабушка?! Вы что творите?!» — со слезами обратилась фельдшер к врачам.

С пенсионеркой приехала дочь. Она спросила у врачей, что делать с мамой, если ей ночью станет плохо.

При этом сама бабушка, уже поняв всю бесполезность уговоров, попросила дочь успокоиться и поехать домой.

«Нет, они должны тебя взять, мама. Надо лечить. Я тебе даже укол не смогу поставить, не смогу», — разрыдалась женщина и обратилась к врачам с просьбой найти местечко для матери.

Ей опять ответили, что в больнице нет коек, чтобы бабушку госпитализировать. Поэтому придется подождать следующего дня и тогда, возможно, место освободится.

Скорая помощь. Коронавирус. кадр из видео.

Позже глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил в своем Instagram, что пенсионерку все-таки положили в ковидное отделение республиканской больницы.

Впрочем, как выяснилось позже, на самом деле вопрос не решили и женщину не госпитализировали. После этого исчезло сообщение Коновалова в соцсети.

По словам и.о. руководителя управления информационной политики главы и правительства Хакасии Яны Тамаровской, пожилая женщина находится дома. Для нее зарезервировали место в больнице.

«У нее взяли анализ. Вот если он будет положительный, то женщину сразу же госпитализируют. Если он отрицательный, то лечить ее будут на дому. Ситуация на контроле», — пояснила она РИА «Новости».

Примечательно, что буквально за день до этого другой работник скорой помощи из Хакасии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу на критическую ситуацию с коронавирусом.