Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 ноября -8°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Новый тип коронавируса с мутациями появился в Сибири

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибирском федеральном округе (СФО) формируется новая мутация коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Попова предупредила, что в СФО есть определенные изменения коронавируса — там формируется новый вариант с определенными мутациями.

«Мы видим изменения определенные в белке s, и данные замены, которые выявлены в девяти изолятах в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями», — рассказала она.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о разных модификациях коронавирусов, которые могут дать разную патогенность. По его мнению, Россия вскоре выйдет на плато по количеству зараженных.

Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов также отметил, что специалисты новосибирского центра выявили более 80 мутаций коронавируса.

Накануне российские эксперты оценили влияние низких температур на коронавирус и способность холода убить его.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость