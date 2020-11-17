Новый тип коронавируса с мутациями появился в Сибири

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибирском федеральном округе (СФО) формируется новая мутация коронавируса, сообщает « Интерфакс ».

Попова предупредила, что в СФО есть определенные изменения коронавируса — там формируется новый вариант с определенными мутациями.

«Мы видим изменения определенные в белке s, и данные замены, которые выявлены в девяти изолятах в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями», — рассказала она.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о разных модификациях коронавирусов, которые могут дать разную патогенность. По его мнению, Россия вскоре выйдет на плато по количеству зараженных.

Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов также отметил, что специалисты новосибирского центра выявили более 80 мутаций коронавируса.

Накануне российские эксперты оценили влияние низких температур на коронавирус и способность холода убить его.