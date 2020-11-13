Выход на плато по ковиду в России откладывается на более поздний срок

На фоне очевидного роста заболеваемости коронавирусом в России выход на плато по этому показателю откладывается до середины или даже конца зимы, считают врачи и медицинские эксперты.

По мнению специалистов, ситуация с COVID-19 в России остается сложной, число заболевших растет, несмотря на вводимые в разных субъектах ограничительные меры.

Острым остается и вопрос оказания медицинской помощи людям, страдающим хроническими заболеваниями или нуждающимся в плановом обслуживании, пишут «Известия».

«Конечно же, главная задача региональных систем здравоохранения — это борьба с тремя видами дефицита: коек, лабораторий и кадров», — уверен депутат Госдумы от Татарстана, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Из-за этого власти регионов начали отказываться от плановой диспансеризации населения и начали перепрофилирование тех или иных лечебных стационаров под ковидные госпитали. Так, в Барнауле развернут ковидный госпиталь на базе «Посуда Центра».

Людям сегодня отказывают и в плановой госпитализации, а также в проведении операций.

Медицинский директор сервиса «Сбер Здоровье» Владислав Мохамед Али отметил, что по темпам прироста новых заболевших COVID-19 можно сделать вывод о более позднем выходе России на плато по коронавирусу, чем это ожидалось ранее, пишет News.ru.

«Начался холодный период, а также присутствует фактор сезонного роста заболеваемости пневмонией», — добавил он.

Выход на плато в России может произойти лишь в середине или даже в конце зимы, так как в декабре число заболевших будет расти, считает эксперт.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что Россия в ближайшее время выйдет на плато по количеству заболевших коронавирусом.