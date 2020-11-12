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Власти Барнаула и Алтайского края решили объединиться для перевооружения «Посуда Центра» под ковидный госпиталь

Чиновники разных уровней решили объединить усилия для технического перевооружение здания «Посуда Центра» под инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание рабочей группы.

В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь.
В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Специалистам Алтайгражданпроекта поручили подготовить проект, особое внимание уделив системам безопасности, сообщают в пресс-центре администрации Барнаула.

Минздрав и минстрой в ближайшее время займутся определением генподрядчика, который будет проводить все необходимые работы, а также планируется заключить договор аренды с собственником здания.

«В правительстве региона этот вопрос находится на особом контроле, мы готовы к совместной работе, к решению всех возникающих вопросов», — подчеркнул вице-губернатор Александр Климин.

Необходима слаженная работа всех ведомств, добавил Франк.

Глава Барнаула Вячеслав Франк.
Глава Барнаула Вячеслав Франк.
barnaul.org

«Госпиталь нужен, в первую очередь, для того, чтобы оказывать своевременную медицинскую помощь жителям города и края. Только вместе мы справимся с этой задачей», — заявил он.

Как писал altapress.ru, 9 ноября был подписан договор о покупке здания на пр. Ленина, 154. Его приобрела ГК «Союз», чтобы развернуть там дополнительный ковидный госпиталь.

Гендиректор ГК «Союз» Владимир Отмашкин пояснял свою позицию:

«Я не имел морального права отказаться от такого важного для города проекта. И как только решится вопрос с объектом, я намерен обратиться к строительному сообществу. Уверен, что найду отклик в ваших сердцах».

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